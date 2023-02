São Paulo, 31 de janeiro de 2023 – As pessoas entre 60 e 65 anos poderão utilizar o bilhete eletrônico no metrô, trens, VLT e ônibus intermunicipais a partir de 1º fevereiro.



A Resolução STM-03/2023 foi publicada hoje no Diário Oficial e dá mais detalhes sobre como funcionará o benefício estabelecido no Decreto 67.455, publicado pelo governador Tarcísio de Freitas no dia 21 de janeiro, que regulamenta a Lei nº 17.611.

No sistema metroferroviário, o benefício será concedido por meio do Cartão TOP ou Bilhete Único. O cartão TOP também poderá ser utilizado no sistema de ônibus intermunicipais da Região Metropolitana de São Paulo. Já no VLT da Baixada Santista e nos demais serviços gerenciados pela EMTU nas Regiões Metropolitanas de Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte e Sorocaba, o benefício será operacionalizado por cartões de bilhetagem eletrônica emitidos pelas concessionárias e/ou permissionárias de cada região.

Como solicitar o benefício no Cartão TOP

O passageiro desta faixa etária que já possui um cartão TOP não precisará solicitar outro. Apenas precisará encostá-lo em um validador (abelhinhas) nas estações do Metrô, CPTM, ViaQuatro, ViaMobilidade e em terminais e ônibus intermunicipais da EMTU na Região Metropolitana de São Paulo para habilitar o benefício.

Para quem ainda não tem o cartão TOP, após a solicitação e chegada do cartão, basta encostar no validador para liberar a gratuidade. A solicitação pode ser feita via Aplicativo TOP ou por meio de agendamento em um dos mais de 80 estabelecimentos credenciados, distribuídos em toda Região Metropolitana de São Paulo. Confira como:

Solicitação via aplicativo: No app do TOP (disponível para Android e iOS), é necessário seguir o passo a passo, inserir os dados e agendar a retirada do cartão em um dos estabelecimentos parceiros. É preciso levar um documento com foto para a retirada do cartão na data marcada.

Solicitação presencial: Já para quem preferir agendar o pedido nos locais credenciados (por meio deste link https://vico158.gendo.app/v2/%23/reserve?utm_medium=banner+agendamento&utm_campaign=TOP#/), é necessário levar comprovante de residência e CPF ou RG físico no dia e horário marcados. A emissão do cartão é feita na hora, salvo em algumas lojas que só emitem cartão híbrido — neste caso, o cliente que não quiser o cartão com outras funcionalidades recebe o cartão TOP em casa gratuitamente em até seis dias.

Solicitação em outras regiões: O passageiro metropolitano de outras regiões do estado de São Paulo deverão consultar sobre o uso com a concessionária local.



Secretaria dos Transportes Metropolitanos

A STM cuida diariamente (em tempos normais) do transporte de cerca de 10 milhões de passageiros que usam os ônibus gerenciados pela EMTU, além dos trens do Metrô, da CPTM e das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, concedidas à iniciativa privada. A Estrada de Ferro Campos do Jordão, no interior do Estado, também é responsabilidade da STM, assim como o Parque Capivari, igualmente em Campos do Jordão e concedido à iniciativa privada.