A humorista alemã que mora no Brasil, publicou na Quarta-Feira (8) um vídeo em suas redes sociais afirmando ter sido vítima de violência doméstica, física e psicológica.

Lea Maria aparece com o braço imobilizado no vídeo, mas não detalha as agressões que sofreu pelo marido, Juliano Gaspar, que também é comediante.

De acordo com o advogado da vítima, Cristiano Medina, Lea já entrou com o pedido de divórcio contra seu agressor.

A denúncia foi registrada no dia 3 de Fevereiro na Delegacia da Defesa da Mulher, no estado de São Paulo, o boletim de ocorrência engloba violência doméstica, agressões físicas e psicológicas. O advogado da humorista afirma que ela já passou pelo corpo de delito. Cristiano Medina ainda diz que o agressor Juliano também está sendo acusado de persegui-la e violar a privacidade da comediante.

Lea assegura no vídeo publicado que está recebendo apoio da família, amigos e acompanhamento da área da saúde e jurídica, e agradece aos fãs pela preocupação e carinho. Seu advogado afirma que ela não dará detalhes das agressões por orientações médicas.

O casal que estava junto há 6 anos, gravavam vídeos de humor para a internet e também apresentavam juntos um show de stand up chamado “Bad Trip”, que teve apresentações canceladas na grande São Paulo.

Denuncie a violência doméstica!

Se você é vítima, conhece alguém que sofre violência doméstica ou presenciou uma agressão, não se cale!

Denuncie por meio da Central de Atendimento à Mulher, no número 180. A ligação é gratuita e pode ser feita por qualquer lugar do Brasil. Também é possível denunciar pelo aplicativo dos Direitos Humanos Brasil, pelo Telegram no canal “DireitosHumanosBrasil” ou pelo Disque 100 que apura violações contra os direitos humanos.

Em caso de risco, a vítima também pode solicitar uma medida protetiva de urgência.