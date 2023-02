Os trabalhos de 31 artesãos da cidade de Suzano podem ser conferidos na “ABCasa Fair 2023”, que ocorre no Expo Center Norte, na capital, até este sábado (11/02). A oportunidade, que engloba obras de autores de países da América Latina, é possível graças a parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e a Suzano S/A, empresa responsável por um dos estandes da iniciativa. O evento, voltado para profissionais e empresas do segmento, teve início nesta terça-feira (07/02) e ocorre das 10 às 20 horas.

Ao todo, 91 peças artesanais voltadas para decoração e utilidades domésticas estão sendo expostas. Os participantes passaram por processos de curadoria e análise por parte da organização do evento e da empresa, com o objetivo de garantir a qualidade da exposição de artigos de linha, costura, marcenaria, pintura, vidro e velas de cera de abelha.

Os expositores integram o grupo “Artesanatos de Suzano”, sendo esta uma iniciativa do Poder Executivo municipal junto à companhia e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O projeto reúne artesãos independentes que representam o município, as tradições e a cultura do Alto Tietê.

Segundo Adriano Silva Martins, consultor de Desenvolvimento Social da Suzano S/A, este será o quarto ano consecutivo em que a companhia é convidada para participar da ABCasa Fair, por meio da parceria com a ABCasa Social, sendo o único estande do evento que terá representação de projetos sociais de diversas partes do Brasil. “Para esses profissionais, expor os materiais na principal feira do segmento na América Latina é uma chance de compartilhar as histórias de cada um, além de colaborar para os negócios desses grupos. A Suzano acredita em gente que inspira e transforma, por isso vem atuando para fomentar o artesanato regional. Por meio do trabalho, da criatividade e da expressão artística é possível valorizar a cultura regional, proteger essa história e ainda gerar trabalho e renda”, afirmou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, explicou que o evento reúne expositores de todo o mundo, sendo uma importante vitrine para os artesãos suzanenses fazerem suas obras cruzarem as fronteiras. “Sempre apoiamos o crescimento dos micros e pequenos empresários da nossa cidade, por isso sabemos que a oportunidade de participar deste evento tem potencial de impulsionar uma carreira que pode extrapolar os limites do Brasil. A essa possibilidade, eu agradeço a Suzano S/A que, sempre aberta ao diálogo e ao desenvolvimento dos munícipes, integrou os autores locais em mais esta edição do evento”, relatou.

Expo Center Norte está localizado na rua José Bernardo Pinto, 333, no bairro Vila Guilherme, em São Paulo. Há ônibus que partem da Estação Carandiru da Linha 1 Azul do Metrô, mas também é possível ir a pé da estação até o evento; a caminhada dura cerca de 23 minutos.