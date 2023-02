A Prefeitura de Suzano lançou nesta segunda-feira (13/02) dois importantes convênios com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, para a execução dos novos planos de “Redução de Ruídos e Ilhas de Calor” e da promoção do “Sistema de Áreas Verdes”, que prevê o aumento da cobertura vegetal no município. A cerimônia, realizada de manhã no Cineteatro Wilma Bentivegna, deu início ao Acordo de Cooperação Acadêmico-Científico e Cultural, firmado em outubro de 2022, visando a promoção de ações conjuntas para o desenvolvimento urbano e ambiental da cidade.

O evento contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi, dos secretários municipais Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação) e André Chiang (Meio Ambiente); além do presidente da Câmara de Suzano, Joaquim Rosa; e dos vereadores Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Antônio Rafael Morgado, o Toninho Morgado; e Artur Takayama. A diretora de Planejamento Territorial de Suzano, Eliene Corrêa Rodrigues Coelho, apresentou os segmentos que deverão ser beneficiados pela parceria nos próximos anos, e os professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, Matheus de Vasconcelos Casimiro e Loyde Vieira de Abreu Harbich, detalharam quais os aspectos que deverão ser trabalhados para a viabilização dos objetivos.

O escopo prevê um estudo do panorama climático da cidade, que pretende promover uma interpretação dos mapas de temperatura para melhor distribuição da vegetação pela cidade, buscando intensificar a percepção humana no processo. O desenvolvimento de diretrizes para a releitura do planejamento urbano levará em conta a simulação de cenários futuros, com o auxílio de softwares e análises multidisciplinares, a fim de garantir um maior bem-estar à população. As primeiras informações devem surgir ao final deste primeiro semestre.

A professora Loyde Vieira de Abreu Harbich destacou que será feito um levantamento técnico da acústica e clima urbanos para direcionar as ações que serão necessárias para melhorar a qualidade ambiental. “Precisamos analisar quais áreas urbanas apresentam a necessidade dos chamados ‘respiros’, onde precisamos fazer o controle da radiação solar, espalhar mais árvores e garantir um aumento da cobertura vegetal. Do mesmo modo acontece com os ruídos: faremos uma análise desse aspecto para sugerir possíveis mudanças no fluxo viário, como a indicação de onde pode ou não pode passar determinado veículo”, explicou.

O secretário André Chiang reforçou que o controle do clima e da acústica na cidade trarão muitos benefícios com a realização dos convênios. “A pasta do Meio Ambiente se sente honrada em fazer parte do projeto. Nós já estamos sentindo as consequências das mudanças climáticas, especialmente nas áreas urbanas e, por isso, estamos fazendo a nossa parte para tentar mitigar esse impacto, como o plantio de 700 mudas no Parque Max Feffer. Agora, com a concretização deste convênio, vamos trabalhar em ações estratégicas que melhoram o clima e diminuem os ruídos, já que as árvores acabam funcionando como uma barreira natural para aliviar os barulhos”, frisou Chiang.

Responsável pela concretização da parceria, o secretário Elvis Vieira destacou que as ações de gestão têm convergido na direção do desenvolvimento do município. “É um grande desafio pensar a cidade a partir da sua densidade. Mais de 95% da nossa população está no meio urbano e precisamos garantir melhorias para que nossos moradores vivam com qualidade em nossa cidade. É necessário pensar em médio e longo prazo, como fizemos desde que iniciamos nossos planos em 2017. Damos mais um passo para garantir uma cidade saudável para as futuras gerações. Colocamo-nos como objeto de estudo para que possamos continuar evoluindo”, afirmou Vieira.

Já o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ressaltou que o estreitamento entre administração pública e a academia busca agregar novos conceitos às ações que são desenvolvidas no município, qualificando os projetos e aumentando o impacto das medidas que são adotadas. “Novos parceiros são fundamentais. Tenho certeza que será um trabalho desenvolvido por várias mãos, que garantirá uma releitura na nossa cidade, projetando novos horizontes para Suzano. Mediante parceria com instituições tão renomadas, quanto à Universidade Mackenzie, vamos melhorar a qualidade de vida da população e podemos nos tornar um case de sucesso”, avaliou o chefe do Executivo.

Ainda marcaram presença o vice-presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Comdur) e representante do Instituto Federal, Osvaldo Luís Asato; do Conselho de Habitação, Elvis Godoy; o representante da Associação dos Técnicos Industriais de Suzano (Atiat), Antônio Carlos Moreira; da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Suzano (AEAAS), Rodrigo Ornelas; a arquiteta da Secretaria de Planejamento de Itaquaquecetuba, Cimara Matsuda; o diretor administrativo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-SP), Joni Matos Incheglu; e a coordenadora regional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-SP), Simone Ikeda.