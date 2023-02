O vereador de Ferraz de Vasconcelos, Claudio Ramos Moreira (PT), denunciou atraso de mais de seis meses na liberação de exames de raio-x com laudo realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila São Paulo. Além disso, o petista apresentou um requerimento cobrando explicações dos responsáveis na sessão ordinária, na terça-feira, dia 14. O referido posto de saúde é administrado em parceria entre a Secretaria Municipal da Saúde e a Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo (SP).

Nele, ele quer saber quem é a pessoa encarregada pelo serviço de raio-x na UBS da Vila São Paulo, se este profissional pertence ao quadro de servidores da municipalidade ou da empresa terceirizada e se o sistema de raio-x com laudo for de responsabilidade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo enviar cópia do contrato onde está especificado a operação do aparelho. Claudio Ramos questiona ainda o motivo de tanta demora na liberação do exame com laudo médico.

Após o recebimento do requerimento, o setor competente da Prefeitura Municipal possui um prazo de até 15 dias para encaminhar as respostas, no entanto, caso não consiga reunir todas dentro deste tempo poderá pedir a dilatação por igual período e, finalmente, responder os questionamentos efetuados pelo vereador do Partido dos Trabalhadores. Em todo caso, o petista acredita que o Poder Executivo vai fornecer os dados e, ao mesmo tempo, esclarecer as dúvidas pertinentes.

Segundo ele, a lentidão de mais de seis meses para entregar o resultado dos exames de raio-x contendo laudo médico foi reclamada por alguns munícipes e, ao mesmo tempo, de acordo com relatos dos próprios usuários do sistema de saúde local, a demora no procedimento é uma verdadeira rotina no posto de saúde da Vila São Paulo, aliás, o único da cidade onde se realiza esse tipo de serviço. “Com isso, vários pacientes acabam sendo prejudicados, já que ficam à mercê da própria sorte”, concluiu Claudio Ramos.