A cidade de Taubaté, no interior do estado de São Paulo, entra definitivamente na rota de investimentos verdes. O município vai receber uma usina de energia solar, orçada em cerca de R$ 23 milhões, para o serviço de assinatura aos consumidores de energia elétrica.



O empreendimento, que terá 5 megawatts (MW), será construído pela Sun Mobi, enertech pioneira no serviço de assinatura de energia solar no País a partir de usinas de geração remota, a partir de aportes feitos pela GET Energy Trading, sócia investidora da empresa. A inauguração está prevista para o segundo semestre de 2023



A usina integra o plano estratégico da Sun Mobi de democratizar ainda mais o acesso à tecnologia fotovoltaica para consumidores de 28 municípios do estado paulista dentro da área de concessão da EDP São Paulo, incluindo Taubaté, Guarulhos e Mogi das Cruzes e, ao mesmo tempo, ajudar na redução de gasto com eletricidade, empoderando os cidadãos na gestão sustentável e eficiência energética.



Uma parte do montante investido em Taubaté, cerca de R$ 750 mil, vai circular na própria região, ajudando a aquecer a economia local com contratações de empresas de limpeza de terreno, de engenharia civil, de segurança e de alimentação, entre outros setores beneficiados.



“Além dos benefícios econômicos, a construção da nova usina trará grandes ganhos ambientais para a região. Num horizonte de operação de 30 anos e com uma geração de 658 mil kilowatts hora (kWh), serão evitadas as emissões de 82,7 mil toneladas de CO2, o que equivale a cerca de 507 mil árvores plantadas”, explica Guilherme Susteras, sócio da Sun Mobi.



A usina de Taubaté fornecerá energia limpa e renovável para edificações de todos os portes, entre casas, apartamentos, imóveis alugados, comércios e indústrias. A proposta é garantir, sem investimento do consumidor, energia limpa e barata para clientes que não podem ou não pretendem instalar painéis solares nos locais, com foco especial em pequenos negócios, como restaurantes, padarias, condomínios e demais empresas de comércio e serviços, além de consumidores residenciais.



“Esse tipo de contrato de fornecimento de energia solar tem crescido exponencialmente no País, impulsionado pela ausência de necessidade de investimento num sistema próprio de geração de eletricidade no telhado ou num pequeno terreno, além da facilidade do processo de adesão”, explica Alexandre Bueno, sócio da Sun Mobi.



Os consumidores têm alívio na conta de luz por dois motivos: primeiro, fazem gestão ativa do seu consumo com os sensores e informações disponibilizadas pela Sun Mobi e, depois, pela não incidência das bandeiras tarifárias nas contas de energia dos clientes da empresa. A combinação dos dois fatores pode dar uma economia de 10% ou mais para nossos assinantes”, conclui Alexandra Susteras, sócia da Sum Mobi.





Benefícios ambientais da usina de Taubaté



Simulações feitas a partir de um horizonte de 30 anos de operação



Indicadores Total Geração esperada/mês [kWh] 658.000 Residências atendidas 1.647 CO2 Evitado [kg] 82.776.000 km rodados 329.669.045 Voltas na terra equivalentes 8.226 árvores plantadas 507.391 m2 plantados 3.044.348 Campos de futebol equivalentes 369

Cidades que serão atendidas pela usina solar em Taubaté (SP)





1. APARECIDA

2. BIRITIBA-MIRIM

3. CAÇAPAVA

4. CACHOEIRA PAULISTA

5. CANAS

6. CARAGUATATUBA

7. CRUZEIRO

8. FERRAZ DE VASCONCELOS

9. GUARAREMA

10. GUARATINGUETÁ

11. GUARULHOS

12. ITAQUAQUECETUBA

13. JACAREÍ

14. JAMBEIRO

15. LORENA

16. MOGI DAS CRUZES

17. MONTEIRO LOBATO

18. PINDAMONHANGABA

19. POÁ

20. POTIM

21. ROSEIRA

22. SALESÓPOLIS

23. SANTA BRANCA

24. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

25. SÃO SEBASTIÃO

26. SUZANO

27. TAUBATÉ

28. TREMEMBÉ







Sobre a Sun Mobi



Fundada em 2016, a Sun Mobi é a primeira enertech do Brasil, combinando o que há de mais moderno na área de geração de energia com o poder de alcance da internet. A empresa possibilita que consumidores de qualquer porte tenham acesso à energia solar sem a implantação de placas fotovoltaicas nos telhados. O sistema da Sun Mobi permite ainda que o cliente acompanhe seu consumo de energia em tempo real e estimula a adoção de medidas para melhorar a eficiência energética, reduzindo o montante consumido. Mais informações em: www.sunmobi.com.br.





Sobre a GET Energy Trading



A GET Energy Trading foi constituída em 2019 para proporcionar aos seus clientes e parceiros, negócios no mercado livre de energia, de forma personalizada e que atendam todas suas demandas através de identificação de oportunidade e proposição de soluções criativas.