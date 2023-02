Nos dias 2 e 3 de março, o shopping SP Market, em parceria com a Amorsedoa e H.Hemo Hemoterapia Brasil, realiza mais uma campanha de doação de sangue no empreendimento, das 10h às 16h.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, apenas 1,4% da população brasileira doa sangue regularmente. O montante representa 14 doadores a cada mil habitantes. O número está abaixo dos 2% ideais definido pela Opas (Organização Pan-Americana de Saúde) e dos 5% registrados em países da Europa.

Além disso, todos os anos a Fundação Pró-Sangue faz um alerta para a queda no estoque de doações durante o Carnaval devido ao número de doadores que partem para curtir a folia e o aumento de acidentes nas estradas mais movimentadas. Segundo a instituição, os sangues O- e B- estão em estado de emergência, ao passo que os tipos O+ e AB- estão em alerta, tornando o momento ainda mais propício para a boa ação.

“Queremos ressaltar para o nosso público como é importante e responsável esse ato. O objetivo é que nosso ponto de coleta seja um facilitador para quem pretende doar. Esperamos que a campanha alcance um número expressivo de doações e salve muitas vidas”, enfatiza Maíra Santos, gerente de marketing do SP Market.

O projeto Amorsedoa teve início em 2018 com um pequeno grupo de amigos engajados em conscientizar a população sobre a importância de ser um doador. Atualmente já realizou mais de 600 ações realizadas, 40.000 bolsas coletadas e 160.000 vidas salvas. Hoje a Ong conta com apoio de empresas e uma rede de voluntários que cresce dia após dia. As doações são realizadas em órgãos do governo, empresas, universidades, igrejas, shoppings, metrô e trem.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar em boa condição de saúde, pesar mais de 50 quilos, estar alimentado e apresentar documento oficial com foto.

Para participar da ação no SP Market, também é necessário realizar cadastro prévio no link: https://linktr.ee/SPMarket.

O ponto de coleta está localizado próximo a loja Decathon.

Sobre o SP Market

O SP Market está localizado na Avenida das Nações Unidas, Zona Sul de São Paulo e próximo à estação Jurubatuba. O empreendimento, que é referência de diversão em todo o país, abriga o Parque de Mônica, maior parque de diversão indoor da América Latina e terceiro maior do mundo, o Hello Park, maior rede de parques multimídia do mundo. Abriga também a House Of Choices, espaço exclusivo na capital com cenários criativos e instagramáveis. Além de contar com um mix de mais de 250 operações, 11 salas Stadium Cinemark com tecnologia X-D, três praças de alimentação, restaurantes e completa ala de serviços. O complexo atrai mensalmente mais de um milhão de visitantes e se destaca pela forte gastronomia com marcas como Outback, Coco Bambu, Paris6, Madero, Mania de Churrasco Premium, entre outros.

Mais informações: https://www.shoppingspmarket.com.br/

Instagram: @shoppingspmarket_oficial

