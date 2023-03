A Prefeitura de Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), traz uma extensa programação de atividades dedicadas ao público femininino em março, para celebrar o mês que é dedicado à mulher. Serão abertas 110 novas vagas para workshops que tratam de temas relacionados à dança, inteligência emocional e empoderamento.

Na última segunda-feira (27/02), foram abertas as inscrições para o workshop “Danças Circulares”. São 50 vagas para o curso, que será realizado no dia 9 de março (quinta-feira), entre 18h30 e 22 horas, no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira.

Na sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro) ocorrerá o workshop “O prazer delas e o poder da mulher”, com inscrições para 60 vagas a partir do próximo dia 10 (sexta-feira). O evento está marcado para 20 de março (segunda-feira), das 19h30 às 21h30. As inscrições para essas atividades devem ser feitas presencialmente no Saspe, entre 8 e 17 horas.

Logo nos primeiros dias do mês, serão iniciados os cursos de massoterapia (06/03, segunda-feira), para 180 mulheres, no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, e de Promotoras Legais Populares – PLPs (07/03, terça-feira), com 450 participantes, que acontece de forma on-line no anfiteatro Orlando DiGenova, situado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. Em 8 de março (quarta-feira), o Dia Internacional da Mulher, começarão as aulas da primeira turma de hidroginástica formada por 60 alunas, no Parque Max Feffer. Essas três atividades já estão com as vagas preenchidas.

“São oportunidades bastante interessantes e que foram pensadas exclusivamente para as mulheres da nossa cidade. Essas atividades têm como objetivo proporcionar reflexão, melhoria da qualidade de vida e, claro, a possibilidade de convívio e troca de experiências com outras pessoas”, destacou a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.