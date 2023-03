O prefeito Rodrigo Ashiuchi oficializou na tarde desta sexta-feira (03/03) a entrega do prédio oficial do Pronto-Socorro Infantil (PSI) após a estrutura física da unidade passar por um processo de revitalização e melhorias que durou cerca de dois meses. O atendimento ao público retornou no número 1.459 da rua Kaneji Kodama, na Vila Figueira, neste sábado (04/03).

As ações tiveram início logo na segunda semana de janeiro, com um investimento aproximado de R$ 300 mil, que envolveram remodelação da área de espera e revitalização dos setores de medicamentos, triagem e de observação de pacientes. Ainda foram executados troca de piso, pintura de paredes, instalação de novas portas nas salas, reparos pontuais nas redes elétrica e hidráulica e criação de uma brinquedoteca. O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, também acompanhou a reativação do prédio oficial do PSI, assim como a diretora da Rede de Urgência e Emergência (RUE), Cíntia Steffens Watanabe, e o diretor técnico do PS, Walter Gilberto Guinger.

Apesar do fechamento temporário do prédio, localizado no número 1.459 da rua Kaneji Kodama, na Vila Figueira, que no ano de 2022 promoveu uma média mensal de 7 mil atendimentos, com picos de até 9 mil, o acompanhamento médico de crianças e adolescentes não foi prejudicado, uma vez que os procedimentos foram transferidos para um anexo do PS Adulto, apenas 30 metros distante de lá.

Durante o evento de reabertura do prédio, o prefeito ressaltou as melhorias realizadas pela administração municipal. “Corremos contra o tempo para finalizar essas adaptações o mais rápido possível. Com a reabertura deste prédio do PSI poderemos oferecer ao público infantil e adolescente o mesmo bom atendimento que já proporcionamos a nossa população, mas agora no devido espaço destinado, com todo atendimento e cuidado necessário que o público dessa idade merece”, afirmou o chefe do Executivo.

O secretário Pedro Ishi também destacou as novas instalações revitalizadas nestes últimos dois meses e ressaltou que as mudanças também eram um pedido da população. “O espaço ficou ainda melhor, mais confortável e prático. A gente sabe que quando a família busca um atendimento emergencial para uma criança ela precisa de toda atenção possível, e tornar esse prédio mais funcional contribui para esse atendimento mais assertivo, para que o paciente seja acolhido o quanto antes”, apontou Ishi.

Por sua vez, a diretora da RUE afirmou que durante o período em que o prédio ficou fechado, crianças e adolescentes receberam todo o cuidado no anexo do PS Adulto. “As ações foram direcionadas a uma área específica do PS, acolhendo apenas crianças, para que os pacientes não ficassem sem atendimento, e durante esse período demos todo o suporte necessário para que os impactos do fechamento do prédio não interferissem na parte clínica e tivemos sucesso nessa iniciativa”, apontou Cintia.

O presidente da Câmara de Suzano, vereador Joaquim Antônio da Rosa Neto, elogiou as melhorias no espaço recém-entregue e destacou o ritmo de entrega de obras da prefeitura. “Parabenizo toda a equipe envolvida na reformulação do PSI, que ficou muito bom, e quero enfatizar o trabalho que a prefeitura vem realizando com a entrega de obras durante quase todos os finais de semana. O prefeito Rodrigo (Ashiuchi) pode contar conosco para dar continuidade aos projetos que melhoram a vida da população”, afirmou.

Ainda participaram da reabertura do prédio a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Larissa Ashiuchi; o vice-prefeito e secretário de Cultura, Walmir Pinto; os secretários Leandro Bassini (Educação), Paulo Pavione (Comunicação Pública), Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) e Alex Santos (Santos); e o coordenador da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) e diretor da Vigilância Sanitária, Mauro Vaz.

Também marcaram presença os vereadores Rogério Castilho; Edirlei Junio Reis, o Professor Edirlei; Artur Takayama; André Marcos de Abreu, o Pacola; José Oliveira Lima, o Zé Oliveira; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Gerice Rego Lione; e Leandro Alves de Faria, o Leandrinho.