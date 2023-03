A Estação Brás, que atende as linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-safira da CPTM, estará com as plataformas 2, 3 e 6 interditadas para movimentação de passageiros a partir deste sábado (11/03). A estratégia operacional interfere somente na circulação de trens da Linha 11-Coral e do Serviço 710. Esta alteração será necessária para a continuidade dos serviços de substituição de piso da estação.



A partir das 22h desta sexta-feira (10/03), os trens que atendem a Linha 12-Safira não vão parar na plataforma 6, o embarque e desembarque dos passageiros serão feitos na plataforma 7. Às 12h do sábado (11), os trens que atendem o serviço 710 não vão parar na plataforma 2 e o embarque e o desembarque dos passageiros serão feitos na plataforma 1. Já os trens da Linha 11-Coral não vão parar na plataforma 03 e o embarque e o desembarque de passageiros serão feitos na plataforma 4.



A troca de piso está sendo feita em etapas e a maior parte das atividades é executada em períodos de menor movimento, como fins de semana e feriados, para reduzir o impacto nos deslocamentos. As obras são para retirada do piso antigo de borracha (plurigoma), tratamento do contrapiso e instalação do novo piso de granito com objetivo de promover mais conforto e segurança no trajeto dos passageiros.



Já na Estação da Luz, as obras estão relacionadas a extensão da plataforma 5, que atende o Expresso Aeroporto. Com isso, o serviço que liga a Estação da Luz à Estação Aeroporto-Guarulhos, não terá operação neste domingo (12). Os passageiros com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos têm como alternativa a Linha 13-Jade, que tem início na Estação Eng. Goulart e que pode ser acessada pela Linha 12-Safira.



Os passageiros serão avisados sobre as mudanças em avisos sonoros nos trens e estações e comunicação visual. Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros durante a interdição das plataformas.



A companhia lembra ainda que aos domingos e feriados todas as linhas da CPTM operam com intervalos médios de até 35 minutos entre os trens para realização de obras de manutenção e modernização.



Os passageiros podem esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.