Para encerrar a primeira semana de atividades do mês dedicado ao público feminino, o Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) da Prefeitura de Suzano promoveu, na manhã desta sexta-feira (10), um encontro com funcionárias públicas no Cineteatro Wilma Bentivegna. O tema trazido para o debate foi “A mulher e o trabalho” e as reflexões foram propostas pela convidada do dia, a coordenadora de projetos culturais em bibliotecas da Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo do Campo, Kelly Guimarães.

Foram abordados diversos aspectos relacionados à presença de mulheres no mercado de trabalho e os desafios pelos quais elas passam para conquistar o seu espaço. A convidada interagiu com o público para mostrar os estereótipos que ainda são associados à figura feminina e destacou como é importante todas se ajudarem no cotidiano das atividades, a fim de buscarem reconhecimento e equidade.

Kelly reforçou que o trabalho é um meio fundamental pelo qual as mulheres se realizam, e destacou que neste ambiente devem receber um tratamento justo e igualitário, respeitadas as suas condições específicas. “Estamos aqui para apresentar aquilo que já conquistamos, mas também indicar que essa questão ainda exige um enfrentamento. É preciso trazer essa reflexão e reforçar o conceito de sororidade, que tem a ver com a união das mulheres. Temos que sempre nos perguntar em quais aspectos devemos melhorar”, sublinhou a palestrante do dia.

A diretora do NAS, Renata Pires, foi a responsável por viabilizar essa iniciativa e afirmou que a roda de afeto fortalece a rede de apoio para a mulher no trabalho. “Nossas ações sempre são pautadas pela atenção, prevenção e cuidado com as servidoras e servidores da Prefeitura de Suzano. Já tivemos essa atividade no ano passado, dedicado ao mês das mulheres, e estamos repetindo, por entender que a orientação, a reflexão e o entendimento contribuem com a valorização de cada uma no ambiente de trabalho”, declarou.

Uma das presentes, a servidora Regiane Rodrigues, do setor de Distribuição da Secretaria de Educação, se mostrou uma entusiasta desse tipo de ação. “Fazemos parte do processo de construção das melhorias no trabalho e sentimos que essas ações reconhecem a nossa importância. Somos parte integrante da municipalidade e enfrentamos desafios diários para atingir os nossos objetivos. Essas reflexões sempre contribuem, pois valorizam o nosso papel”, disse a servidora.

A secretária municipal de Administração, Cintia Renata Lira, responsável pela pasta que abriga o NAS, reforçou que as ações do Executivo têm se preocupado em mudar a realidade de injustiças contras as mulheres no trabalho. “Precisamos ensinar nossos filhos que o tempo em que não tínhamos voz está acabando. Somos conscientes de que cada uma aqui presente tem uma história de luta, com a superação de muitos obstáculos. Chegamos neste ponto para desempenhar um relevante papel e mostrar para o que viemos nesse mundo. O NAS está aqui para acolher, ajudar e acalentar”, afirmou a secretária.