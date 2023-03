A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (11/03) a inauguração da primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. O equipamento 24 horas está localizado no número 200 da rua Guarani, no Jardim Revista, e tem expectativa de realizar 11 mil atendimentos mensais, contemplando cerca de 110 mil pessoas. A entrega da unidade ocorrerá a partir das 10 horas e contará com atividades recreativas gratuitas.

A inauguração da primeira UPA de Suzano, na região norte da cidade, representa a conquista de um sonho que se iniciou há mais de dez anos. Após uma série de entraves na construção do equipamento, viabilizado por meio do governo federal, a entrega será finalmente concretizada no município, contando com 12 médicos a cada 24 horas, 20 leitos e duas ambulâncias, representando o investimento de R$ 2,1 milhões.

Com o início do funcionamento, previsto para a próxima segunda-feira (13/03), o público poderá contar com atendimento em clínica médica, pediatria e ortopedia. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, o novo equipamento será focado nos atendimentos de urgência e emergência de média complexidade.

“Nosso objetivo é garantir os acolhimentos intermediários da região norte, com operação ininterrupta. Para isso, teremos a clínica médica e especialidades estratégicas, contando com quatro pediatras (dois de dia e dois à noite), cinco emergencistas (três de dia e dois à noite), dois ortopedistas (um de dia e um à noite) e um médico horizontal. O equipamento vem para assegurar um atendimento ágil e digno aos pacientes, desafogando também a demanda do nosso Pronto-Socorro Municipal”, comentou Ishi.

A unidade, que levará o nome de André de Abreu, ocupa uma área de 1,5 mil metros quadrados, contando com recepção, triagem, sala de medicação, sala de inalação e uma Farmácia Satélite, voltada ao abastecimento dos postos de saúde da região norte. A previsão é de que pelo menos 230 colaboradores do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), Organização Social (OS) responsável pela gestão do local, contribuam com a operação do equipamento, envolvendo a área médica e de enfermagem, administrativo, limpeza, radiologia, farmácia, bioquímica, controle de acesso e serviços gerais.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a entrega representa o avanço do setor no município. “Por anos aguardamos o desenrolar da UPA, sendo mais uma lenda que encerramos. Assim como a Arena Suzano, a Marginal do Una e tantas outras construções, onde colocamos um ponto final, agora é hora de celebrar uma nova fase na Saúde suzanense. Estou muito contente por ter conseguido ir em busca desse objetivo, contando com o apoio dos vereadores, dos deputados André do Prado e Marcio Alvino e muitos outros parceiros que estão conosco pelo futuro da cidade”.