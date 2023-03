O prefeito Rodrigo Ashiuchi se reuniu de forma virtual com o secretário estadual de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, para discutir ações de enfrentamento às fortes chuvas. O encontro foi realizado no último sábado (11/03), no dia seguinte ao temporal que registrou um índice pluviométrico de 135 milímetros em menos de uma hora. O chefe do Executivo municipal aproveitou a oportunidade, promovida pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), para pedir ações emergenciais de atendimento aos moradores afetados e medidas de prevenção contra enchentes futuras, como obras de desassoreamento do rio Tietê.

Em relação às ações emergenciais, foi solicitado ao representante do governo paulista o reforço nas doações de materiais de higiene pessoal e limpeza, cestas básicas e colchões, entre outros itens, para atender as famílias afetadas pelo temporal de sexta-feira (10/03). Em Suzano,12 bairros foram impactados de maneira mais intensa: Jardim Dona Benta, Parque Maria Helena, Cidade Miguel Badra, Jardim Fernandes, Vila Amorim, Vila Urupês, Jardim Monte Cristo, Jardim Carmem, Vila Figueira, Jardim Maitê, Jardim Belém e Jardim Nazareth.

No que diz respeito às medidas de prevenção de transbordamentos, Ashiuchi explicou ao secretário Kassab a importância dos investimentos estaduais para o desassoreamento do trecho do Tietê na região, o que também foi uma reivindicação dos outros participantes do encontro, como o prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues. Neste sentido, houve a solicitação de uma análise do impacto de alagamentos provocados pelas chuvas e de que maneira poderão ser feitas intervenções que evitem o aumento substancial do volume de água em situações de temporais.

O prefeito de Suzano ressaltou que o impacto das chuvas esse ano aumentam a necessidade de ações em parceria com o governo do Estado, para que investimentos mais robustos possam resolver os problemas da população. “O índice pluviométrico de fevereiro já foi o maior dos últimos anos e em março tudo indica que também deve ocorrer o mesmo. É o momento de estarmos ao lado dos munícipes afetados pelas chuvas, não só com as ações emergenciais, mas também buscando recursos importantes que vão evitar novos problemas no futuro”, sublinhou o chefe do Executivo.

O secretário, por sua vez, afirmou que o apoio emergencial aos municípios do Alto Tietê contemplam medidas urgentes de abastecimento de alimentos e posterior investimento em infraestrutura de moradia. “Vamos atender aos prefeitos com prioridade na questão de doações de cestas básicas e insumos para as famílias, além de trabalhar em conjunto na construção de instrumentos para atender pessoas que vivem em áreas de risco e precisam ser removidas, buscando parceria junto ao governo federal para a construção de moradias”, pontuou Kassab.

Além do prefeito de Suzano e de Itaquaquecetuba, também participaram da reunião as prefeitas Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos) e Márcia Abin (Poá), aleḿ do prefeito Carlos Chinchilla (Santa Isabel).

Pedido de estudo

A Prefeitura de Suzano também solicitou aos técnicos estudos para garantir obras que mitiguem os efeitos de temporais a partir de uma análise técnica, que envolverá as secretarias municipais de Meio Ambiente, de Manutenção e Serviços Urbanos e de Planejamento Urbano e Habitação, para mapear quais os pontos da cidade mais vulneráveis a enchentes e alagamentos.

Neste documento, que está em fase de projeto, seriam apresentadas soluções que pudessem ampliar a rede de drenagem responsável pela absorção das águas da chuva. Considerando alguns locais conhecidamente mais críticos e outros que serão apontados por essa avaliação, algumas obras estruturais podem ser necessárias, como a construção de piscinões em bairros mais vulneráveis. Alguns dos locais que poderiam receber essas intervenções seriam o Jardim Monte Cristo, Jardim Maitê e Parque Maria Helena.