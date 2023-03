O shopping de Suzano recebe neste sábado (25/3) o “Movimento Sua Vida Tem Valor”, iniciativa do programa social “Depressão Tem Cura”, que levará, gratuitamente, orientações sobre saúde mental e acolhimento às pessoas que sofrem de problemas emocionais, em especial, com a conscientização sobre a depressão.

Agentes do programa, que atuam de forma voluntária, estarão no centro de compras e lazer suzanense a partir das 15h, em um espaço em frente à loja NGames, onde distribuirão material de orientação e também estarão à disposição para conversar e esclarecer dúvidas, explicar como funciona o programa ou mesmo agendar atendimento posterior às pessoas. Todo o acolhimento é realizado de forma gratuita; pode ser presencial ou online.

O programa “Depressão Tem Cura” atua em diversas cidades brasileiras e conta com um grupo de especialistas, também voluntários, em diversas áreas para prestar o auxílio, de acordo com o contexto, como psicólogos, advogados, entre outros.

Casos de ansiedade e depressão aumentaram 25% durante a pandemia, segundo dados do Ministério da Saúde com base na Organização Mundial da Saúde, e, atualmente, afetam pessoas de todas as idades e classes sociais. O Brasil, em toda a América Latina, é o país com maior número de casos, com 11 milhões, e o segundo em todas as Américas.

Conforme a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), estima-se que mais de 322 milhões de pessoas, de todas as idades, sofram com esse transtorno no mundo.

A depressão é descrita como um transtorno mental com sentimentos de incapacidade, irritabilidade, pessimismo, pensamentos negativos, isolamento social, perda de prazer, déficit cognitivo (quando a memória e o raciocínio ficam prejudicados), baixa autoestima e tristeza, que interferem na vida diária.

O transtorno afeta as capacidades de trabalhar, dormir, estudar, comer, socializar, entre outros. A gravidade, frequência e duração variam de acordo com cada pessoa e suas condições psíquicas.

Sobre o Suzano Shopping

O Suzano Shopping é único na cidade, ponto de encontro de famílias e amigos, e referência para compras, serviços, gastronomia e lazer. A HBR Realty é responsável pela administração do espaço, e também pelas melhorias e modernização implantadas no empreendimento.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h; a Praça de Alimentação abre todos os dias das 11h às 22h. O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: www.suzanoshopping.com.br ou telefone (11) 2500-7940.

