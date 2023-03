A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, segue promovendo ações da programação especial em homenagem ao mês das mulheres. Neste domingo (19/03), entre 9 e 17 horas, será a vez do “Domingo Cultural Solidário”, que acontece no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, localizado na área principal do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). Além de ressaltar e evidenciar a importância da mulher na sociedade, o evento vai arrecadar alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal para apoio às famílias atingidas pelas chuvas no dia 10 de março.

De acordo com o cronograma, as ações serão iniciadas com uma aula de zumba às 9 horas, conduzida por Patrícia Moreira. Mais tarde, às 11 horas, a equipe Flipsound realizará o “Flashback no Parque”. Já durante à tarde, o evento vai contar com a exibição de quatro artistas, são eles: Suzana Dias, às 13 horas; Mari Pantaleão, às 14 horas; Dan Souvesh, às 15 horas; e Carol Brito, às 16 horas.

As exibições das atrações musicais foram iniciadas no dia 5 de março, com “Roda de Samba” que teve a exibição das artistas Wal Serra e Lili Figueiredo. Ainda neste mês, fechando a programação especial, no dia 26, se apresentam “As Minas do Hip Hop” Especial Mulheres, a iniciativa é conduzida pela coordenadora de música da pasta, Raquel Pereira.

O secretário de Cultura de Suzano, o vice-prefeito Walmir Pinto, destacou que as atrações valorizam o papel da mulher na sociedade. “As atividades que serão realizadas mostram como as mulheres estão se destacando em todos os meios, produzindo arte e cultura para todos os gostos. As iniciativas vão ao encontro dos anseios femininos, de participação efetiva em todos os setores da sociedade. Nós convidamos todas as suzanenses a prestigiar esses eventos, que estão sendo preparados com muito carinho e, certamente, vão agregar muito”, pontuou o chefe da pasta.

Walmir ainda destacou que, além de homenagear as mulheres, o evento visa auxiliar todas as famílias atingidas pelas chuvas. “Buscamos arrecadar o máximo possível de alimentos e itens de higiene pessoal para que as famílias em situação de vulnerabilidade social continuem sendo amparadas. Essa é uma oportunidade de diversão, lazer e, principalmente, de praticar solidariedade. Convido a todos para presenciarem e contribuírem com esta causa tão importante”, finalizou.