O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, inaugurou neste sábado (18/03) a tão esperada Unidade de Pronto Atendimento (UPA) André de Abreu do Jardim Revista, encerrando com final feliz uma lenda que durou mais de dez anos. Desde as 19 horas deste domingo (19/03), uma nova história se iniciou, quando as portas da unidade foram abertas oficialmente à população. O equipamento inédito está localizado no número 200 da rua Guarani, com funcionamento 24 horas e expectativa de 11 mil atendimentos mensais, beneficiando 110 mil moradores da região norte.

A inauguração ocorreu em cerimônia oficial, contando com a presença do prefeito e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; do vice-prefeito e secretário de Cultura, Walmir Pinto; do deputado federal Marcio Alvino; e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado estadual André do Prado, além de demais autoridades locais.

Na ocasião, toda a comunidade pôde acompanhar o evento e fazer a primeira visita à unidade, que inicia operação na noite deste domingo (19/03). O equipamento conta com instalações voltadas ao atendimento de baixa e de média complexidades. Ao todo, serão 23 leitos e 12 médicos em revezamento 24 horas nas áreas de clínica médica, pediatria e ortopedia. Os profissionais deverão atuar de maneira ininterrupta, sendo quatro pediatras (dois durante o dia e dois à noite), cinco emergencistas (três no período diurno dia e dois à noite), dois ortopedistas (um de dia e um de noite) e um médico horizontal.

A primeira UPA de Suzano leva o nome de André de Abreu, tradicional comerciante da região norte, pai do vereador André Marcos de Abreu, o Pacola, e de outros dez filhos. A família também esteve representada pela esposa Conceição Rodrigues de Abreu; pelas filhas Simone Cristina de Abreu Bove, Marlene da Conceição Abreu e Fátima Aparecida de Abreu, além do genro Cosme dos Santos Souza.

Pacola relembrou do histórico do pai com emoção. “Meu pai matou a fome de muita gente, distribuindo alimentos de seu armazém. Agradeço a presença de cada um nesta cerimônia. O nome do nosso pai está eternizado nesta grandiosa obra. Muitos não acreditavam que esse projeto sairia, mas o prefeito Ashiuchi mostrou que é possível”.

Já o vereador Joaquim Rosa, presidente da Câmara Municipal de Suzano, enalteceu o trabalho em nome do Legislativo municipal. “Ficamos extremamente honrados em fazer parte dessa conquista, que não seria possível sem o empenho dos vereadores de Suzano. Esse é um legado que fica para a cidade e para as gerações futuras”.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, também celebrou a conquista que marca uma nova fase da cidade. “Saímos de uma obra vandalizada para uma UPA moderna e equipada. Esse empreendimento tem um representante legal, que é o deputado Marcio Alvino. Ele nos ajudou a credenciar a obra junto ao governo federal e a retomar esse projeto tão importante que vem para salvar vidas”.

Agradecido, Alvino também falou sobre o empenho de Ishi em garantir o término da obra. “Estivemos diversas vezes em Brasília, pedindo para que se desenrolasse a situação da UPA. Meu mandato ajudou com esse objetivo, por isso essa entrega não tem preço para mim. Foi um feito construído a várias mãos, com muita parceria envolvendo todas as esferas”, reforçou o parlamentar.

O presidente da Alesp, André do Prado, também fez questão de pontuar a importância do equipamento. “Sei que muita gente confia no meu trabalho em Suzano. Por isso, faço questão de retribuir com ações que visam o desenvolvimento da cidade. Eu abracei esse projeto e fiz questão de colaborar com a destinação de R$ 20 milhões para o custeio das atividades da UPA durante todo esse ano”, afirmou o deputado.

Por fim, o prefeito Rodrigo Ashiuchi discursou sobre o histórico do equipamento e pontuou as entregas da gestão. “A concretização da UPA é fruto de uma parceria com todos que estão aqui. Se não fossem os vereadores, desta e da última legislatura, com as emendas, e o apoio dos deputados, secretários municipais e da população, que sempre confiou no nosso trabalho, isso não seria possível. É hora de refletirmos sobre tudo de positivo que temos feito em nossa cidade, porque contra números não há argumentos”, reforçou Ashiuchi.

O evento ainda foi acompanhado pelos secretários Cíntia Lira (Administração); Geraldo Garippo (Assistência Social e Desenvolvimento); Paulo Pavione (Comunicação Pública); Leandro Bassini (Educação); Arnaldo Marin Júnior (Esporte e Lazer); Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos); André Chiang (Meio Ambiente); Itamar Viana (Planejamento e Finanças); Elvis Vieira (Planejamento e Urbano e Habitação); e Afrânio Evaristo (chefe de Gabinete e interino de Segurança Cidadã).

Entre os vereadores suzanenses também estiveram os parlamentares Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; Marcos Antônio dos Santos, o Maizena; Antônio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado; Jaime Siunte; Artur Takayama; Denis Claudio da Silva, o Denis Filho do Pedrinho do Mercado; Gerice Lione; Givaldo Santos, o Baiano da Saúde; José Oliveira, o Zé OLiveira; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Márcio Alexandre de Souza, Márcio Malt; Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; Rogério Castilho e Fábio Diniz.

Também marcaram presença o coordenador da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da Prefeitura de Suzano, Mauro Vaz; o interventor da Santa Casa, Sadao Sakai; o assessor estratégico da secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo; e o presidente do Conselho Municipal de Desportos, José Serafim da Silva Júnior. Ainda participaram o representante da Secretaria Nacional das Relações Institucionais, Antônio Padre; o secretário de Saúde de Mogi das Cruzes, William Harada; o ex-prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi; os vereadores David Ribeiro da Silva (Itaquaquecetuba), Edson Moura (Itaquaquecetuba), e José Luiz Furtado, o Zé Luiz (Mogi das Cruzes); além de outras autoridades.

Sobre a UPA

A unidade representa o investimento de R$ 2,1 milhões, com 1,5 mil metros quadrados. O espaço conta com recepção, sala de triagem, sala de medicação, sala de inalação e uma Farmácia Satélite, voltada ao abastecimento dos postos de saúde da região norte. A previsão é de que pelo menos 230 colaboradores do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), Organização Social (OS) responsável pela gestão do local, contribuam com a operação do equipamento, envolvendo a área médica e de enfermagem, administrativo, limpeza, radiologia, farmácia, bioquímica, controle de acesso e serviços gerais.