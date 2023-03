O secretário de Governo e Obras de Itaquaquecetuba, Marcello Barbosa foi indicado pela Executiva Estadual do Republicanos como coordenador do partido no Alto Tietê e na Bacia do Juquery. O anúncio veio após reunião com o Presidente Estadual do partido, Roberto Carneiro, e o Secretário-Geral, Diego Polachini,

Com apenas 34 anos, o jornalista já comanda o partido do governador Tarcísio de Freitas em Itaquaquecetuba e agora ganha força ao assumir esta posição de destaque na Região do Alto Tietê e parte da Região Metropolitana de São Paulo.

A região que será coordenada por Marcello abrange as seguintes cidades: Arujá, Biritiba Mirim, Caieiras, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

Para Marcello, a democracia é essencial em momentos como este. “O nosso partido fica cada vez mais forte a medida que sua construção é feita por meio de um diálogo, ou seja, ouvindo as executivas municipais, parlamentares, secretários e lideranças em geral. Estou muito feliz por ter sido escolhido e agora vamos trabalhar ainda mais para atender as expectativas e necessidades do Republicanos”, destaca.

Com o novo desafio, Marcello Barbosa fez questão de exaltar o trabalho realizado pelo deputado Jorge Wilson, o Xerife do Consumidor, responsável pela expansão do partido neste período: “Quero aqui parabenizar o Deputado Jorge Wilson pelo brilhante trabalho realizado neste período. Com o alicerce deixado como legado, teremos um caminho pavimentado para seguir expandindo o partido por essas regiões”, concluiu.

Nos dois primeiros anos da gestão do Prefeito Eduardo Boigues em Itaquaquecetuba, Marcello Barbosa como Presidente do Diretório Municipal do Republicanos teve posição destacada. Como Líder partidário articulou em apenas um ano e seis meses de Gestão cerca de R$ 7,4 milhões em emendas parlamentares destinadas para a Saúde, Infraestrutura, Desenvolvimento Social e Direito do Consumidor.

Nas eleições de 2022, como coordenador de campanha do Republicanos em Itaquá, Marcello conduziu três campanhas com muito êxito: Marcos Pereira, Celso Russomanno e Xerife do Consumidor, todos reeleitos.