Depois de receber inúmeros vídeos de munícipes denunciando vários problemas na sua estrutura física como, por exemplo, goteiras e rachaduras, o vereador Claudio Ramos Moreira (PT) visitou a Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Professor Ruy Coelho, no Jardim San Giovanni, na última sexta-feira, dia 17. Em razão disso, o petista fez um requerimento à municipalidade na sessão ordinária, na terça-feira, dia 21.

Para ele, trata-se de um prédio antigo e, portanto, precisa de manutenção periódica por parte do poder público local. Em contrapartida, durante a visita o que mais chamou a atenção do parlamentar foi avistar uma placa prevendo o tempo de execução do serviço de 19 de janeiro do ano passado a 19 de julho deste ano, no valor de R$149,3 mil. Por isso, ele pediu uma cópia do contrato nº 07/2022 e do processo nº 1497/2021.

Além disso, Claudio Ramos quer saber a origem do recurso financeiro para bancar as obras de conservação do prédio da Emeb Professor Ruy Coelho. Na opinião dele, não é compreensível que o serviço de manutenção esteja contratado, ou seja, em plena vigência, porém, o espaço continua apresentando falhas. Enfim, rachaduras, goteiras e falta de pintura. “Na realidade, quero ter clareza sobre o assunto”, diz.

Na sessão ordinária, o petista questionou ainda o termo de concessão do transporte coletivo na cidade. Em geral, o vereador quer tomar ciência a respeito da circulação de micro-ônibus e a relação da frota total de coletivos em operação contendo inclusive o número de placa de cada veículo. A meta é comprovar se a prestação do serviço está a contento em Ferraz. A Prefeitura Municipal tem 15 dias para responder os documentos.