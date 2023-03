O programa Itaquá Mais Emprego está com 77 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), seja física, intelectual, visual ou auditiva. As oportunidades são para diferentes áreas e níveis de formação e as inscrições podem ser feitas pelo site itaquamaisemprego.seate.com.br/vagas.

Entre as vagas estão de operador de telemarketing (50), auxiliar de enfermagem (10), ajudante de limpeza (6), auxiliar de farmácia (3), operador de caixa (2), além de recepcionista, serigrafista, copeiro, jardineiro, auxiliar de cozinha e de serviços gerais, com uma vaga cada. O modelo de contratação varia entre jovem aprendiz e efetivo.

A disponibilidade das vagas ocorre no mesmo mês em que o Governo do Estado sancionou a Lei nº 17.645/2023, que incentiva a empregabilidade de pessoas com deficiência e amplia a inclusão no mercado de trabalho. A lei que institui a Política Estadual de Trabalho com Apoio para Pessoas com Deficiência foi publicada no último dia 8 no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

“Quando o programa Itaquá Mais Emprego foi criado, pensamos essencialmente na geração de novas oportunidades para aqueles que desejam retornar ou ter a primeira chance no mercado. Desde então, seguimos cumprindo esse papel e dando capacitações para que esse programa seja ainda mais fortalecido”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luciano Dávila.

Além das vagas exclusivas, o programa conta com mais 847 vagas para pessoas sem deficiência e os critérios variam de acordo com cada vaga. O prefeito Eduardo Boigues comentou a importância do programa para a geração de empregos no município. “Itaquá é uma cidade de tradição, mas que consegue se manter moderna e atualizada de acordo com os assuntos pautados na sociedade. É importantíssimo pensar na empregabilidade sem restrições”, completou.