A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano realizou o primeiro fórum técnico da parceria com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAU-MACK) para a execução do novo plano do “Sistema de Áreas Verdes” na manhã desta quarta-feira (22/03). A reunião ocorreu no Pavilhão da Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares, no Parque Max Feffer, e contou com a participação do secretário Elvis Vieira e da coordenadora do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

O encontro foi o primeiro para planejar as estratégias de implementação de áreas verdes, contribuindo para o desenvolvimento sustentável na cidade. O foco foi dialogar com as equipes participantes e incorporar seus objetivos com a parceria, abrindo espaço para cooperação total entre todos os envolvidos.

Integrando as conversas, a administração municipal esteve presente por meio da diretora de Planejamento Territorial e professora na FAU-MACK, Eliene Corrêa; pela diretora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Solange Wuo, além de equipes de ambas as pastas. Por sua vez, o grupo universitário esteve representado pelos professores Ana Gabriela Godinho Lima e Matheus de Vasconcelos Casimiro, e pelo mestrando Leonardo Kseib. O doutorando Márcio Fontão também acompanhou os debates.

Durante as conversas, os integrantes do grupo de discussão apresentaram exemplos de sucesso ao redor do mundo e, em específico, no Estado de São Paulo, com projetos de implementação de cobertura vegetal e casos de redução da radiação térmica, aspectos que devem ser instaurados e aprimorados em Suzano por meio da parceria técnico-científica.

Em sua fala, Casimiro exaltou o planejamento suzanense para readequação e implementação de projetos públicos e privados. “Um dos pontos mais importantes do Plano Diretor estruturado pelo secretário Elvis é a disposição de um meio ambiente equilibrado, uma diretriz essencial que corrobora com o desenvolvimento responsável do ambiente municipal. Isso é muito importante e perceptível por meio das informações oferecidas pelo programa GeoSuzano, um instrumento avançado que contribuirá para esse trabalho conjunto”, constatou.

De forma complementar, a professora Ana Gabriela apresentou estudos acerca da vulnerabilidade social como fator determinante para a evolução de um município e suas estruturas, pontuando a importância de trabalhar e romper ciclos viciosos de pobreza. Ela trouxe exemplos diversos nesta área, exemplificando tais relações por intermédio do cuidado com a natureza.

Larissa comentou que o papel da mulher na sociedade é essencial neste debate e nunca pode ser relegado à coadjuvação. “Seja na manutenção do meio ambiente, algo comum a todos nós, ou na estrutura da comunidade em si, devemos sempre viabilizar atenção e assistência para evitar isolamentos sociais que podem frear o desenvolvimento da qualidade de vida e, consequentemente, da sustentabilidade no município”, relatou.

Vieira ainda pontuou que a elaboração dos novos planos são muito positivos em vários níveis, pois além de garantir maior sustentabilidade, pode captar novos recursos e investidores. “Este é um plano que vem sendo trabalhado desde 2017, quando implementamos o primeiro Plano Diretor e, finalmente, após um extenso planejamento técnico e uma readequação estrutural dentro da legislação, podemos estar dando início a esta etapa por meio de uma importante parceria com a equipe de Arquitetura e Urbanismo da Mackenzie”, avaliou.

A coordenadora do Viveiro Municipal afirmou, também, que o trabalho em grupo é a chave para que seja possível trazer mais progresso a Suzano em diferentes níveis. “Seja com as várias obras concluídas em todo o município, com a assistência social ou em propósitos e práticas inovadoras como esta, estamos sempre trabalhando em prol da cidade, colocando o máximo de empenho individual e coletivo para termos cada vez mais avanços”, denotou Larissa. “Em nome do meu marido, o prefeito Rodrigo Ashiuchi, agradeço a presença e o empenho de todos nesse projeto que renderá frutos muito importantes para nós em um breve futuro”, completou a primeira-dama.

Redução de ruídos e calor

Além das ações para implementação de zonas com cobertura vegetal, a parceria com a Mackenzie também inclui o plano “Redução de Ruídos e Ilhas de Calor”, cujos estudos práticos tiveram início no último sábado (18/03).

Na ocasião, a professora Loyde Vieira de Abreu Harbich, na companhia de um grupo de alunos dos cursos da FAU-MACK, esteve na área central realizando o mapeamento acústico e climático nas imediações da Estação Suzano da Linha 12-Coral da Companhia Paulista de Trens e Metropolitanos (CPTM) e da rua General Francisco Glicério, dois dos pontos urbanos mais movimentados do município.

Segundo o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, a observação visa direcionar ações necessárias para melhorar a qualidade ambiental. “A professora Loyde analisará quais áreas urbanas precisam de um controle mais eficiente da radiação solar, de forma que possamos aumentar a cobertura vegetal. Por sua vez, a resolução dos ruídos passa, por exemplo, pela identificação de mudanças necessárias no fluxo viário. Em junho, voltaremos a discutir estes temas após a análise aprofundada da cidade”, finalizou Vieira.