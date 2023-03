O prefeito Rodrigo Ashiuchi apresentou em coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira (24/03), no Cineteatro Wilma Bentivegna, a programação oficial das atividades em comemoração aos 74 anos de Suzano. Acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, e do vice-prefeito e secretário de Cultura, Walmir Pinto, o chefe do Executivo anunciou três grandes shows que ocorrerão entre 31 de março e 2 de abril (sexta-feira a domingo), abrindo o chamado circuito 1 da ExpoSuzano, que terá atrações durante todo o mês. Com recursos viabilizados pela iniciativa privada, se apresentarão no Parque Max Feffer a banda de pop rock Jota Quest, o sambista Diogo Nogueira e a dupla sertaneja Matheus e Kauan. A Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP, sob a regência do maestro João Carlos Martins, também integra a programação.

Para conferir os shows, os interessados poderão garantir os ingressos por meio da troca de um quilo de alimento não perecível, a partir da próxima segunda-feira (27/03), das 8 às 17 horas, em cinco locais: Paço Municipal (rua Baruel, 501 – Centro); Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador); Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul); Centro Cultural Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva (rua Crispim Adelino Cardoso, 42 – Vila Júlia); e Centro Cultural Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Souza, 30 – Jardim Casa Branca).

O dia 31 de março (sexta-feira) marcará o início das festividades, com a apresentação da banda de pop rock Jota Quest, marcada para as 20 horas. No sábado (01/04), a partir das 20 horas, sobe ao palco o cantor Diogo Nogueira. Já em 2 de abril (domingo), data de aniversário dos 74 anos de Suzano, acontecerá o show da dupla sertaneja Matheus e Kauan, às 19 horas. Ainda no domingo, mas às 15 horas, haverá o concerto da Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP dentro da Arena Suzano, sob a regência do maestro João Carlos Martins.

Nas manhãs e tardes dos dias 1º e 2, a partir das 10 horas, haverá apresentações de artistas locais, como Raffa Augusto, Simão e Felipe, Nathan Ginach, Marcus e Bueno, Espora Country, Lissin, Chiquinho e Teresa, Groove do Tim, entre outros, que terão a oportunidade de mostrar seus trabalhos no Pavilhão Zumbi dos Palmares, onde também haverá exibição de dança de diversas escolas de Suzano, e em outros dois palcos montados especialmente para o evento. Feiras de artesanato e de gastronomia serão outras atrações do fim de semana.

Resgate

Umas das propostas da programação de aniversário, planejadas pela Prefeitura de Suzano, é o resgate dos eventos culturais tradicionais da cidade, que também será realizada no Parque Max Feffer, entre os dias 25 e 30 de abril (terça a domingo). A ExpoSuzano, neste circuito 2, contemplará atividades que trarão de volta as lembranças de eventos clássicos, como a Expo Flores, além da Feira da Indústria, que trará como marca o Suzano Faz, e do EducaShow, voltado aos experimentos tecnológicos aplicados na Educação.

A ExpoFlores tem a intenção de marcar a retomada da identidade de Suzano como Cidade das Flores. Ocorrerá de 27 a 30 de abril, dentro da Arena Suzano, onde haverá exposição e venda de flores, abrindo oportunidade para os produtores locais mostrarem seus trabalhos. Nesses mesmos dias será realizado o Suzano Faz, voltado à troca de experiência entre players do ramo industrial e de serviços da região, apresentando ferramentas e possibilidades do segundo e terceiro setores. Já o EducaShow acontecerá entre os dias 25 e 30, para que os alunos da rede municipal possam ter acesso às ferramentas tecnológicas que ficarão à disposição, no intuito de ampliar a interatividade e a curiosidade dentro do campo da Educação.

A primeira-dama Larissa Ashiuchi ressaltou que o aniversário da cidade será uma grande oportunidade para que os munícipes promovam mais um ato de amor ao próximo, doando alimentos em troca dos ingressos. “Será uma grande festa de solidariedade que o nosso município está proporcionando. Teremos mais uma oportunidade de ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade neste momento de confraternização. Muitas famílias serão ajudadas com os alimentos que serão arrecadados”, destacou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi reforçou que os suzanenses merecem uma celebração especial para marcar uma data tão marcante como essa. “Estamos preparando com muito carinho uma programação diversificada, que ofereça entretenimento e emoção a todos que puderem prestigiar essa linda festa. Poderemos reunir a população num fim de semana inteiro de atividades no Parque Max Feffer e ainda contribuir com as ações de solidariedade que estão presentes em nossas ações. Convidamos a todos para comemorarem o aniversário da cidade e demonstrarem o orgulho de ser suzanense”, sublinhou o chefe do Executivo.