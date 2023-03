A Prefeitura de Suzano começou a disponibilizar nesta segunda-feira (27/03) os ingressos para os shows em comemoração ao aniversário de 74 anos de emancipação político-administrativa do município, que integram o Circuito 1 da ExpoSuzano e serão realizados entre os dias 31 de março e 2 de abril (sexta-feira a domingo), no Parque Max Feffer. Os interessados podem procurar os endereços listados, entre 8 e 17 horas, para efetuar a troca de ingresso por um quilo de alimento não perecível. Não há limitação por pessoa, mas a oferta depende da disponibilidade de cada local. Para garantir o bilhete de entrada para menores de 12 anos não é necessário o alimento.

As trocas acontecem em cinco endereços: Paço Municipal (rua Baruel, 501 – Centro); Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador); Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul); Centro Cultural Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva (rua Crispim Adelino Cardoso, 42 – Vila Júlia); e Centro Cultural Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Souza, 30 – Jardim Casa Branca).

A programação do fim de semana traz atrações para todos os públicos. Na sexta-feira (31/03), às 20 horas, sobe ao palco a banda de pop rock Jota Quest. No sábado (01/04), a partir das 20 horas, é a vez do sambista Diogo Nogueira apresentar os seus sucessos. E para marcar o dia de aniversário da cidade, no domingo (02/04), às 19 horas, se apresenta a dupla sertaneja Matheus e Kauan. Ainda no domingo, mas às 15 horas, haverá o concerto da Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP, sob a regência do maestro João Carlos Martins. Todos os shows serão custeados com recursos da iniciativa privada.

Para as apresentações da banda Jota Quest, do cantor Diogo Nogueira e da dupla Matheus e Kauan, que ocorrerão no Palco 1, serão ofertados 20 mil ingressos por dia. Essas entradas também dão acesso aos shows dos artistas locais, que serão realizados nesse mesmo palco e no Palco 2, como Chiquinho e Teresa, Raffa Augusto, Simão e Felipe, Nathan Ginach, Marcus e Bueno e Espora Country. Para o concerto da Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP, por estar programado para a Arena Suzano, serão ofertados 4 mil ingressos.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destacou que o caráter solidário da ExpoSuzano é tão importante quanto as atrações que estão sendo trazidas para a cidade. “Antes do entretenimento, nós convidamos a população a promover a solidariedade. Pensamos nesse formato de troca dos ingressos para que possamos beneficiar as famílias suzanenses de várias formas nesta comemoração de aniversário da cidade. Proporcionamos o acesso aos shows com apenas um quilo de alimento não perecível e ajudamos quem mais precisa com tudo aquilo que conseguiremos arrecadar nessa ação”, enfatizou.