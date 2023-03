Com o avanço dos casos de dengue pelo país afora, principalmente, no ano passado, e nos primeiros meses de 2023, o vereador Fábio Farias de Oliveira (União Brasil), o Fábio Wuhalla, resolveu questionar a Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos sobre o assunto na cidade. O requerimento com esse propósito poderá ser discutido e aprovado em única discussão na próxima sessão ordinária, na terça-feira, dia 4, a partir das 9h.

No documento, Fábio Wuhalla quer saber, por exemplo, quais medidas preventivas estão sendo adotadas pelo setor competente local para conter a proliferação do mosquito transmissor da doença, ou seja, o chamado Aedes aegypti. Em suma, o vereador alerta, sobretudo, para a possível presença de focos do agente propagador em locais como ferros-velhos e pontos onde existem o acúmulo de água parada, algo bastante comum neste período de chuvas torrenciais.

Em 2022, segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de mil mortes por dengue e, com isso, bateu recorde histórico da série iniciada na década de 80. Na prática, os casos de contaminação da doença aumentaram 162,5%, em comparação com 2021. Ainda, de acordo com o boletim epidemiológico da pasta, até então o ano de 2015 tinha sido o mais mortal para a dengue no país. Na época, foram computados 986 óbitos. No ano passado, o órgão contabilizou 1.450.270 casos viáveis da doença.

Para especialistas, a tendência é que a dengue continue em alta pelo menos até o próximo mês. Os profissionais criticam a falta de políticas públicas para orientar e conscientizar a população a combater a doença. Neste caso, para controlar a dengue se faz necessário eliminar o vetor, isto é, o mosquito Aedes Aegypti. Para tanto, é muito importante acabar com os criadouros do transmissor e, ao mesmo tempo, evitar a sua proliferação indiscriminada.

Sinais

Os principais sintomas da doença são: febre alta (acima de 38º C), dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. Já a forma mais grande da dengue é a que resulta na dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. A dengue hemorrágica, por sua vez, é a mais perigosa, principalmente, quando a pessoa contrai o vírus pela segunda vez. Então, ao menor indício, procure atendimento médico.