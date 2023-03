A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Segurança Urbana, realizou na última quarta-feira (29) em pontos estratégicos dos bairros do município, ações como enfrentamento do tráfico de drogas, transporte clandestino, descarte irregular, construção indevida de imóveis, dentre outros.

A operação teve início no bairro do Jardim Castelo Branco, no qual a Guarda Civil Municipal (GCM) foi apurar uma denúncia anônima de venda de entorpecentes nas proximidades de uma unidade escolar. A Ronda Motorizada (ROMO) surpreendeu três suspeitos que estavam traficando no local. Com os meliantes foram encontrados invólucros de maconha, papelotes de cocaína, pedra de craque e a quantia de R$ 70. Os suspeitos e os ilícitos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia (DP) de Ferraz, no qual o delegado de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante delito.

No mesmo momento, a GCM montou diversos cercos nos bairros Vila Margarida e Jardim São João na busca de transporte clandestino. Vale salientar que transporte irregular é um ato ilegal e proibido por lei, seja para meio escolar ou remunerado irregular de pessoas ou bem. Os veículos apreendidos foram guinchados e conduzidos até o Pátio Municipal.

Ainda na mesma manhã, em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos, a Guarda realizou uma ação de flagrante de descarte irregular de lixos e entulhos, bem como a desobstrução no passeio e em equipamento públicos nos bairros do Jardim Ferrazense, Vila Corrêa, Sítio Paredão e Região Central.

As equipes de Segurança foram acionadas até a Vila Cristina para evitar uma ocupação irregular de casas em área de preservação permanente e mananciais. Os locais demarcados e/ou construídos foram derrubados.

Por fim, em uma ação conjunta com a Polícia Militar (PM), a GCM acompanhou o cumprimento da “Atividade Delegada”, nas proximidades da Estação Gianetti, no intuito de coibir a prática ilegal de venda de produtos contrabandeados.

Para denúncia anônima, os moradores ferrazenses podem entrar em contato com a Secretaria de Segurança Urbana pelos números 4679-4334 e 4677-3112.