Qualidade de vida, saúde e opções de lazer. Essas são as palavras que definem os benefícios que a população de Itaquaquecetuba terá com a construção de duas praças e uma pista de caminhada anunciadas na última quinta-feira (30) durante uma maratona de lançamentos feitos pela Prefeitura de Itaquaquecetuba nesta semana.

Com investimento de R$ 8 milhões, a praça esportiva no Pedreira e a pista de caminhada na Vila Virgínia prometem ampliar as opções de esporte na cidade, além da praça do Morro Branco, a custo zero para o município.

“Mais um dia feliz aqui em Itaquaquecetuba. Agradeço a toda a nossa equipe de Obras, que vem trabalhando para tornar realidade cada idealização. Quem colhe os frutos é a população, que vai ter uma cidade mais bonita, acolhedora e humana”, disse o prefeito Eduardo Boigues.

Localizada no bairro Pedreira, a praça foi projetada com o intuito de trazer bem-estar para a população que mora na região. O local terá campo de grama sintética, quadra poliesportiva, academia ao ar livre, playground, pista de caminhada, iluminação de LED e paisagismo. O investimento é de R$ 2,1 milhões.

Já a obra da praça do Morro Branco trata-se de uma Parceria Público-Privada (PPP) que vai entregar um novo ambiente sem custo para a prefeitura. Com exceção do campo, o local vai receber os mesmos benefícios do Pedreira, além de uma área para os pets. “Estamos garantindo a reconstrução da nossa cidade e o cuidado com as pessoas”, disse o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

DCIM\101MEDIA\DJI_0124.JPG

Ainda falando em revitalização e lazer, foi lançada a obra de reconstrução do canteiro central da avenida Vereador João Fernandes da Silva, na Vila Virgínia. Com investimento de R$ 6 milhões, será feita a pavimentação dos dois sentidos da via, além da implantação de pista de caminhada, calçadas acessíveis, iluminação de LED e paisagismo, totalizando 28 mil metros quadrados de obras.