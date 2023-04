O prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve nesta terça-feira (04/04), junto ao Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), em nova reunião com o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). O encontro foi marcado pela participação dos municípios na elaboração de propostas de trabalho com o objetivo de mitigar os impactos das chuvas na região, e pela apresentação do cronograma de desassoreamento do rio Tietê, por parte do órgão estadual.

Na ocasião, os participantes se dividiram em grupos para traçar estratégias conjuntas para cada região. Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá se reuniram e destacaram quatro pontos de atenção prioritária, sendo a questão do alagamento nos córregos Itaim, Martinelli, Paredão, Meinho e Bela Vista, que passam pela região; o afloramento rochoso na área que antecede a Barragem da Penha, próximo a Itaquá; o desassoreamento do rio Tietê, especialmente em áreas com formação de ilhas; e o estreitamento do córrego Três Pontes, na divisa com São Paulo.

Entre as iniciativas elaboradas para atender às demandas identificadas, o prefeito de Suzano e o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, reforçaram a importância da construção de reservatórios para o amortecimento de cheias nos Parque Maria Helena, no Miguel Badra e no rio Una. Inclusive, a proposta de investimento na cidade foi apresentada ao presidente da Fundação Agência Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FABHAT), Hélio Suleiman, que orientou a dupla sobre as etapas necessárias para a viabilidade do projeto.

O grupo também sugeriu ação semelhante para os córregos Martinelli, Paredão e Meinho; a limpeza do piscinão de Poá; a retirada de moradias nas chamadas Área de Preservação Permanente (APP), com apoio do Estado; a implosão de 30% a 40% do afloramento rochoso verificado a fim de melhorar o fluxo d’água; o patrulhamento do rio Tietê de maneira conjunta e periódica; a elaboração do estudo de macrodrenagem integrado; e o adiantamento do prazo de desassoreamento do rio Tietê e seus afluentes na região analisada, previsto para ocorrer entre outubro e novembro, conforme cronograma apresentado pelo DAEE.

“Quanto antes pudermos antecipar, melhor será para evitarmos intercorrências e prejuízos às famílias no período das chuvas. O ideal é trabalhar o desassoreamento durante a estiagem para que haja um resultado efetivo. Estamos todos empenhados em um único objetivo, a fim de sanar todas as burocracias envolvidas para o quanto antes efetuarmos esse trabalho que é de grande importância e interesse dos municípios”, explicou Ashiuchi.

A expectativa é de que todas as propostas levantadas durante a reunião sejam analisadas até o final de maio pela equipe do DAEE para o estudo de viabilidade das principais iniciativas apontadas pelos municípios, como ressaltou a superintendente Mara Ramos. “As propostas mostram um grande conhecimento e comprometimento na busca de soluções. A ideia agora é voltar em 30 de maio com detalhes dos estudos que serão necessários para viabilizar os projetos”.

O encontro na sede do órgão estadual também foi acompanhado pelo presidente do Condemat e chefe do Executivo de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, pelos prefeitos Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos), Gustavo Henric Costa, o Guti (Guarulhos); e Vanderlon Gomes (Salesópolis); além de técnicos dos demais municípios consorciados, do DAEE, da Secretaria de Estado da Habitação e da Defesa Civil.

Cronograma

A audiência desta terça-feira é parte dos desdobramentos da última reunião com os prefeitos do Alto Tietê, ocorrida no início de março. Na ocasião, as cidades já haviam apresentado demandas em relação ao desassoreamento do rio Tietê e à manutenção das comportas da Barragem da Penha, bem como solicitaram o compartilhamento de informações sobre a operação da mesma.

De acordo com a superintendência do DAEE, o desassoreamento dos lotes 3 e 4, que contemplam as áreas da Barragem da Penha até Guarulhos e de Guarulhos até Mogi das Cruzes, tem previsão de ordem de serviço para o próximo semestre. Os investimentos somam um montante estimado em R$ 200 milhões, com financiamento por meio do Banco Internacional de Desenvolvimento (BID).

Já na área correspondente aos lotes 6 e 7, que contemplam Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim, a previsão é de que o edital seja lançado neste mês com ordem de serviço estimada para maio, na ordem de R$ 21 milhões por meio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro).

Em relação às comportas da Barragem da Penha, a previsão é de que até julho todas as seis estruturas estejam rodando, conforme manutenção proposta. Quanto ao compartilhamento de informações, desde o dia 10 de março, os grupos de Defesa Civil do Alto Tietê têm recebido informes por meio de grupo interno. A expectativa é de que até junho os dados também sejam publicados no site oficial do DAEE.