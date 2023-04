O secretário interino de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, e o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, receberam nas últimas semanas o vereador de Ourinhos, município a oeste do Estado de São Paulo, Gil Carvalho, e o deputado estadual pelo Espírito Santo, Alcântaro Filho, para apresentar os procedimentos adotados para garantir o bem-estar dos alunos, professores e demais funcionários nas escolas municipais. Carvalho esteve na cidade na última quinta-feira (14/04) enquanto que o parlamentar capixaba visitou Suzano em 23 de março.

Junto do vereador ourinhense, Silva e o diretor da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Wesley Fernandes, trataram na última semana sobre os equipamentos utilizados e os procedimentos executados pela pasta nas instituições de ensino locais, com destaque para os métodos aplicados na vigilância às escolas municipais.

Durante a visita técnica, os suzanenses apresentaram a Central de Segurança Integrada (CSI), que atua com 1,2 mil câmeras espalhadas pelas escolas municipais, e a dinâmica do botão do pânico, equipamento disponibilizado para as instituições de ensino para que estas entrem em contato com as equipes de monitoramento. Além disso, eles trataram sobre outros projetos como o “Prevenir a Violência Escolar”, voltado para o combate a casos de investidas psicológicas e físicas nas salas de aula.

Para ilustrar este trabalho, as autoridades estiveram na Escola Municipal Eliana Pereira Figueira, no bairro Jardim Imperador, local em que uma das equipes integrantes da operação “Escola Segura” executava uma ronda. O trabalho em questão envolve todos os grupamentos da Guarda Civil Municipal (GCM) para que estes visitem as instituições de ensino da cidade.

Esta foi a segunda visita técnica no município em pouco mais de 20 dias. No mês passado, o deputado Alcântaro Filho também esteve na cidade para conhecer de perto os projetos integrados de vigilância e proteção nas instituições de ensino. Na ocasião, ele foi acompanhado pelo secretário Leandro Bassini.

“Receber autoridades para acompanhar nossos trabalhos demonstra a qualidade das ações planejadas e da referência que nossa cidade se tornou neste tema. Sempre nos disponibilizamos a apresentar nossos projetos para que eles possam ajudar as pessoas a se sentirem cada vez mais seguras dentro das escolas”, pontuou Bassini.

O secretário interino de Segurança Cidadã constatou que Suzano vem trabalhando progressivamente para garantir a tranquilidade de alunos e funcionários em ambientes escolares. “O nosso planejamento, aliado à alta perícia dos agentes, vêm conferindo ao nosso município uma condição de destaque no trabalho em proteção e vigilância, algo comprovado por estas e outras visitas técnicas para observação do modelo de atuação aqui desenvolvido”, postulou.

“Em nome do prefeito Rodrigo Ashiuchi, agradeço a visita do vereador Gil e desejo o melhor do desenvolvimento e da segurança para a cidade de Ourinhos. Seguimos sempre à disposição para ajudar ao próximo com projetos e iniciativas como estas”, concluiu Silva.