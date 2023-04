O prefeito Rodrigo Ashiuchi se reuniu na tarde do último sábado (15 /04) com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em evento realizado na cidade de Arujá. Durante o encontro com o representante de Brasília, o chefe do Poder Executivo suzanense reforçou as principais demandas da cidade para o recebimento de aporte da União, entre elas estão o Hospital Federal e importantes obras viárias no entorno do novo equipamento em construção, entre os bairros Jardim Monte Cristo e Cidade Cruzeiro do Sul.

O diálogo com o ministro ocorreu durante agenda promovida pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), contando também com a presença do secretário de Saúde de Suzano, Pedro Ishi. Na oportunidade, a dupla suzanense destacou a relevância do novo Hospital Federal, com abrangência regional, reforçando o pedido de celeridade na liberação de verbas para a conclusão das obras.

Atualmente, a construção do equipamento está em 33,5% de conclusão da primeira etapa, que compreende a implantação de um novo Pronto-Socorro (PS) para atendimento de Urgência e Emergência. Ao todo, o projeto prevê a ocupação de uma área estimada em 45 mil metros quadrados, no cruzamento entre a rua Sete de Setembro e a avenida Senador Roberto Simonsen, sob o valor de R$ 64.937.436,11, contando com o aporte do governo federal para o empreendimento.

“Apresentamos um ofício reforçando a importância do Hospital Federal em Suzano, com relevância e projeção regional para todas as demais cidade do Alto Tietê. Seguimos confiantes neste projeto, com a expectativa de conclusão para 2024. Além disso, destacamos também as obras viárias para a região do entorno, contemplando a liberação de recursos para serviços nos trechos entre a rua Turquesa, a rua Sete de Setembro e a travessia da avenida Senador Roberto Simonsen até a alameda Meyer Joseph Nigri; na travessia da avenida Paulista com a rua José de Almeida; e também o prolongamento da Roberto Simonsen”, explicou o prefeito.

Outro pedido levado ao ministro foi quanto ao apoio federal para a construção da nova alça de acesso do viaduto Leon Feffer, além de melhorias para toda a extensão da avenida Jorge Bei Maluf. “Agradeço ao ministro por acolher nossas demandas, se comprometendo a analisar todos os itens. Todo suporte para o desenvolvimento será bem-vindo. Traçamos estratégias sempre pensando no resultado final, que é o bem comum de toda a população. Essa é a política do bem e quem ganha é o cidadão suzanense, com mais saúde, agilidade e qualidade no serviço público”, garantiu Ashiuchi.

Por sua vez, o ministro destacou que é de seu interesse contribuir com a construção da unidade. “Participei do lançamento do projeto do hospital quando ocupei um cargo no ministério em anos anteriores, então para mim seria importante ver a conclusão da unidade que vai beneficiar Suzano e as demais cidades da região”, afirmou o chefe da pasta.

O encontro regional com o ministro Padilha no Alto Tietê foi liderado pelo vice-presidente do Condemat e prefeito de Arujá, Luiz Camargo, contando ainda com demais prefeitos da região e com os deputados federais Marco Bertaiolli, Rodrigo Gambale e Alencar Santana, além dos deputados estaduais Jorge do Carmo e Jorge Wilson, o Xerife do Consumidor.