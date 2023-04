A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração, abre nesta quinta-feira (20/04) inscrições para um novo processo seletivo de estágio. Para realizar a candidatura é necessário que os estudantes estejam regularmente matriculados, com frequência efetiva nos cursos vinculados ao ensino público ou particular nas instituições de ensino médio e superior. Os interessados podem se inscrever até a outra quinta-feira (27/04) no link bit.ly/EstagioSuzano2023.

Para concorrer é preciso ser brasileiro nato ou estrangeiro com visto permanente no País; não ter sido exonerado a bem do serviço público; estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos, e das obrigações militares, quando do sexo masculino e maior de 18 anos; e não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na Prefeitura de Suzano.

A iniciativa também atenderá às pessoas com deficiência (PCDs), com reserva de 10% do total de oportunidades. As vagas serão preenchidas conforme a necessidade de reposição e a jornada de atividade do estágio será de seis horas diárias, o que corresponde a 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira. Jovens com 16 anos completos também podem participar, desde que tenham autorização dos responsáveis legais.

A lista de selecionados geral definitiva, de notas obtidas em ordem decrescente por curso, será divulgada em 8 de maio (segunda-feira) no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Suzano. O processo seletivo terá validade de seis meses a partir da publicação da classificação.

Vale destacar que o Edital 01/2023 encontra-se em vigência e, por isso, não poderão participar deste processo de seleção, os alunos do ensino superior matriculados nos cursos Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Arquitetura e Urbanismo; Ciências Contábeis; Direito; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia da Computação; Gestão de Tecnologia da Informação; Gestão de Recursos Humanos; Jornalismo; Marketing; e Publicidade e Propaganda.

Segundo a secretária municipal de Administração, Cintia Renata Lira, o processo seletivo contribui diretamente para que os estudantes se preparem cada vez mais para o mercado de trabalho. “O objetivo de abrir novas vagas de estágio visa permitir uma experiência prática sobre a profissão que pretendem seguir. Deste modo, podemos ajudar na preparação de profissionais cada vez melhores e capacitados, que poderão contribuir com o desenvolvimento da cidade no futuro”, disse a chefe da pasta.