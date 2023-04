Show, oficinas e palestas farão parte dos últimos dias do projeto. As atividades são gratuitas.

O público de Mogi das Cruzes e região pode aproveitar o último final de semana do projeto “Dona Ivone Lara: Axé” no Sesc de Mogi das Cruzes. As atividades vão até este domingo (23), com show, oficinas e palestras sobre a cantora e compositora. Além do projeto, outras atrações também estão na programação (veja abaixo). É preciso verificar classificação indicativa por atividade.

O Sesc de Mogi das Cruzes fica na Rua Rogério Tácola, 118 – Socorro.

21 de abril

Quando eu nasci já tava todo mundo sambando e eu também comecei a sambar

A atividade do Coletivo Teatral Trupe Trio é indicada para idosos. Partindo de rodas de conversa sobre a vida e obra de Dona Ivone Lara, jogos teatrais e literários, cantorias e poesias, o curso propõe a criação coletiva da intervenção lítero-musical.

Quando: 21 e 22/04, sexta e sábado

Horário: 14h às 16h (sexta)/ 15h às 16h (sábado)

Classificação: A partir de 60 anos (15 vagas)

Quanto: Gratuito.

Dona Ivone Lara e o Pioneirismo Feminino no Carnaval

As artistas apresentam a relação pioneira de Dona Ivone Lara com o carnaval do Rio de Janeiro. Interpretam sambas enredo e de terreiro compostos por Dona Ivone ao longo de sua trajetória nas escolas de samba Prazer da Serrinha e Império Serrano.

Horário: 16h

Classificação: Livre

Quanto: Gratuito – Sem retirada de ingressos.

Cerâmica e historinhas

Nesta oficina, as crianças irão criar uma história através de uma brincadeira proposta pelos arte-educadores e montarão uma decoração de parede com cerâmica fria. A atividade começa com um sorteio, no qual os arte-educadores distribuirão três sacos distintos, cada com diferentes figuras moldadas: personagem, ambiente e acessórios. A criança irá retirar uma peça de cada saco, com as quais formará a base de sua história. Cada uma irá pintar e montar um enfeite de parede com os elementos sorteados, que poderá ser levado para casa. No final, todos formarão uma roda para contação das histórias.

Horário: 10h às 12h e das 14h às 16h

Classificação: A partir de 5 anos (15 pessoas)

Quanto: Gratuito – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade.

Fulni-ô, a etnia que resiste por sua oralidade – Artesanato em Palha

Vivência de artesanato típico dos Fulni-ô com palha do coqueiro Ouricuri. Com o Grupo Yamititkwa Sato, composto por indígenas Fulni-ô, de Águas Belas (PE), o único grupo do Nordeste que conseguiu manter viva e ativa sua própria língua (o Ia-tê).

Horário: 13h30 às 16h

Classificação: Livre

Quanto: Gratuito – Sem retirada de ingressos.

22 de abril

Todes Podem Mixar: Dona Ivone Lara

Partindo da obra de Dona Ivone Lara, a oficina ensina a arte da mixagem com vinil, passando por estrutura musical (contagem da música, reconhecimento de batida), estilos musicais, musicalidade e ritmo, coordenação motora e montagem de equipamentos. Direcionada a todos os interessados em conhecer a cultura hip hop, suas potentes relações com o samba e seu potencial na música e na arte.

Turma 1: Dia 22/4, sábado, das 10h às 14h

Turma 2: Dia 23/4, domingo, das 10h às 14h

Classificação: A partir de 16 anos

Quanto: Gratuito (15 vagas por dia)

Inscrições pelo site

Ivone & Nise: Um Reencontro

A ocupação traz luz à atuação de Dona Ivone Lara enquanto enfermeira, assistente social e terapeuta ocupacional, especificamente no período em que atuou na equipe de Nise da Silveira no Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro (Centro Psiquiátrico Pedro II). Juntas, Ivone e Nise realizaram um trabalho pautado no tratamento humanizado de pessoas com transtornos mentais, por meio das artes e do afeto. Tendo como fio condutor o sonho e a liberdade, dois temas bastante presentes na obra de ambas, a instalação propõe uma releitura atual sobre o legado da dupla por meio de cartas.

A abertura da instalação apresenta leituras poéticas, cantos e execução de trabalhos visuais ao vivo, com intervenções do coletivo Pretas Bás, da artista plástica Vanessa Oliveira e dos músicos Felipe Nogueira, Henrique Nogueira e Silas Xavier. Nos Ateliês do Encontro, o público poderá vivenciar práticas de canto, corpo e expressões visuais por meio do desenho e da escrita de cartas.

Quando: 22 e 23/4, sábado e domingo

Horário: 14h às 16h

Classificação: A partir de 10 anos

Quanto: Gratuito – Sem retirada de ingressos.

Arquearia Technoguiada Meditativa

Os participantes recebem instruções sobre manejo do arco e flecha, bem como do fone de ouvido. Efetuam o disparo das flechas no alvo, de acordo com os estímulos de narração promovidos com ênfase em foco prevenção de acidentes e metas de vida. O objetivo é promover a introdução à Arquearia por meio de Suporte Tecnológico, no intuito de fomento de competências cognitivas e emocionais no cotidiano.

Horário: 10h às 13h e das 14h às 17h

Classificação: A partir de 12 anos (36 vagas)

Quanto: Gratuito – Sem retirada de ingressos.

Suco e pé-de-moleque de juçara

Nesta oficina, vamos apresentar a palmeira-juçara e os benefícios do consumo do seu fruto, demonstrando como é feito o processo para o beneficiamento dos frutos, o processo de colheita e escolha dos frutos e a obtenção da polpa. Ao final, vamos juntos preparar duas receitas: suco de juçara com cambuci e banana e pé-de-moleque de juçara.

Horário: 14h às 16h

Classificação: A partir de 12 anos (20 vagas)

Quanto: Gratuito – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade.

A boca da noite

Há pouco tempo, numa aldeia não muito distante, dois irmãos, Dum e Kupai, subiram um desfiladeiro perigoso para verem o Sol se banhar nas águas do rio. Boca da Noite conta um pouco da infância, do cotidiano familiar e da criatividade do povo Wapichana. Makunaicontos é um grupo de contadores de histórias formado por Cristino Wapichana, Sandra Maurami e Zezinho Rodrigues que traz em seu repertório histórias tradicionais dos povos indígenas, permeadas com sonoridade e leveza musical.

Horário:16h às 17h

Classificação: Livre

Quanto: Gratuito.

Comer e pintar é só começar

Atividade que propõe o uso do potencial de corantes naturais que determinados alimentos têm e que podem ser opções saudáveis para as crianças brincarem, pintarem e comerem. Uso de alimentos e tintas naturais como opções saudáveis para crianças brincarem, pintarem e comerem.

Quando: 22 e 23/04, sábado e domingo

Horário: 10h30 às 12h e das 14h às 15h30

Classificação: A partir de 4 anos. 12 vagas

Quanto: Gratuito – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade.

Captação de água e irrigação

Neste curso, a equipe vai demonstrar através de recursos visuais, rodas de diálogo, vídeos, dinâmicas de grupo e construção/reparos e reformas de elementos do sistema de aproveitamento de água de chuva e irrigação da Unidade do Sesc Mogi das Cruzes, com metodologias pedagógicas participativas para introdução e aprofundamento referente aos sistemas de captação de águas pluviais e sistemas de irrigação do grupo participante.

Com base nos princípios da engenharia hidráulica, sanitária e ambiental, da permacultura e soluções baseadas na natureza, os participantes farão todos os reparos/substituições/ajustes necessários nos sistemas de captação de águas pluviais e sistema de irrigação do Centro de Educação Ambiental.

Horário: 10h às 13h

Classificação: A partir de 16 anos (20 vagas)

Quanto: Gratuito – Inscrição pelo portal.

23 de abril

Hotel de insetos

Os participantes vão confeccionar junto à família um hotel de insetos com elementos naturais, envolvendo a criança e sua família com o olhar esperto para a importância dos insetos benéficos ao meio ambiente, estimulando-os por meio do contato com a natureza, e se reconhecendo como parte de um todo. Visa também aprimorar as capacidades sensoriais, cognitivas, sociais e afetivas, estimulando a autonomia, a autoestima, o estritamento de laços com seus familiares e o intercâmbio de saberes.

Horário: 10h às 11h e das 14h às 15h

Classificação: Livre ( 15 vagas)

Quanto: Gratuito – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade.

Dona Ivone Lara: Sambista de Choro e Alma

As melodias de Dona Ivone Lara, segundo a própria artista, tiveram grande influência do choro. Tradicionalmente, os conjuntos regionais de choro são compostos por instrumentos de sopro, cordas e percussão e trazem “chorões” versáteis que revezam-se no solo com facilidade. Para comemorar o Dia Nacional do Choro – celebrado em 23 de abril, data do aniversário de Pixinguinha – o grupo Sonho Meu, liderado pelo cavaquinista e bandolinista Henrique Araújo, foi formado especialmente para a data.

Horário: 16h

Classificação: Livre

Quanto: Gratuito – Sem retirada de ingressos.

Movimentação Somática para Gestantes

A prática somática se baseia na consciência corporal e em viver o tempo presente, resgatando todas as percepções, movimentos e nuances que as gestante, particularmente está lidando. As novas mães serão convidadas a explorar os espaços, a se movimentar com mais facilidade e trabalhar aspectos emocionais.

Horário: 14h às 15h30

Classificação: A partir de 18 anos

Quanto: Gratuito – Distribuição de Senhas na Portaria 30 minutos antes da atividade.

Facetas de Ivone

Série de ilustrações que abordam três fases da vida de Dona Ivone Lara: a infância e as influências da família em sua formação; sua trajetória como enfermeira e no serviço social, destacando seu importante papel na reforma psiquiátrica no Brasil ao lado da médica Nise da Silveira e, por fim, sua trajetória como sambista, cantora e compositora.

Quando: até 23 de abril (domingo)

Onde: redes sociais do Sesc

Classificação: Livre

Quanto: Gratuito

Fonte: G1