As atrações do circuito 2 da ExpoSuzano começam nesta terça-feira (25/04) com o EducaShow, que traz muitas atrações para estudantes e todos que apreciam o universo da literatura e da tecnologia aplicada à educação. A estrutura, montada logo na entrada do Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), ficará aberta até domingo (30/04), das 8h30 às 20 horas, com acesso gratuito à população. A iniciativa também é parte das comemorações de 74 anos de emancipação político-administrativa de Suzano.

As atividades compreendidas entre terça e sexta-feira (28/04), até às 16 horas, serão voltadas exclusivamente para alunos de escolas das redes pública e privada de ensino. O acesso à população em geral será liberado após às 16 horas, nos dias citados, e em período integral no sábado (29/04) e domingo.

O local foi separado por espaços temáticos, de forma a contemplar as diferentes atividades que estão sendo oferecidas aos visitantes. Na porção central do espaço, à frente da entrada principal, será disponibilizado um stand dedicado aos expositores de livros, onde os apreciadores da literatura poderão interagir com escritores e adquirir as obras que considerarem mais interessantes. O primeiro contato com as produções já pode acontecer no mesmo ambiente, em um local especial reservado só para a leitura.

Os amantes da tecnologia aplicada à educação, com suas diferentes linguagens, podem procurar as laterais da estrutura. No corredor à direita, será montado um espaço dedicado à matemática digital, que apresentará os conceitos da plataforma Matific, utilizada na rede municipal de ensino em Suzano. Por intermédio dessa ferramenta, os alunos são estimulados a desenvolver raciocínios em meio a jogos on-line, de forma que a evolução em cada fase esteja sujeita à realização correta de alguma operação matemática.

Na sequência do espaço Matific, os visitantes irão se deparar com o stand dedicado à literatura regional e, mais à frente, terão acesso ao Espaço Sesi. Esse local também pretende expor o material didático oferecido pela entidade, que disponibiliza ao professor uma gama de conteúdo para desenvolver as diferentes áreas do conhecimento e novas habilidades para atrair a atenção do estudante, fugindo do método tradicional, com o objetivo de ampliar os horizontes do conhecimento e estimular a criatividade dos alunos.

No corredor à esquerda, os pequenos terão um local exclusivo, no Espaço Criança, e ainda poderão interagir com o universo da ciência por meio das descobertas proporcionadas pela Praça Ciência Show e pelas curiosidades do Espaço Planetário, onde serão projetados objetos celestes e disponibilizadas informações sobre a astronomia. Do outro lado, ainda foi instalado o Espaço Gamer, para quem curte os jogos eletrônicos, e o stand do “Cola Aí – Minha escola na TV”, para exibição do projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação, que compartilha produções desenvolvidas e apresentadas mensalmente pelos alunos nos canais de comunicação da Prefeitura de Suzano.

Ao fundo foi montado o Auditório EducaShow, onde serão realizadas as palestras com os grandes nomes que farão parte da programação do evento. Entre os convidados estarão o comunicador Marcelo Tas, o músico e dançarino Antônio Nóbrega, o dançarino Ivaldo Bertazzo, o rapper e escritor MV Bill, a desenhista e grafiteira Mag Magrela, o youtuber Iberê Thenório, o grupo de percussão corporal Barbatuques e o sociólogo Cesar Callegari. A programação completa com os dias e horários de cada palestra pode ser visualizada no site da Prefeitura Municipal, pelo link bit.ly/ExpoSuzano2023.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, afirmou que a organização do espaço buscou atender aos temas de interesse dos estudantes e também proporcionar atrações para toda a família. “Tentamos oferecer um pouco de tudo que é importante no mundo da educação, ressaltando que nosso município está buscando oferecer um ensino antenado aos conceitos mais modernos de aprendizagem. Vamos mostrar as tecnologias e linguagens que estão incorporadas aos nossos métodos de ensino, que dão suporte ao conhecimento proporcionado nos livros, sempre grandes protagonistas. Teremos nomes importantes da literatura, que poderão agregar grandes ensinamentos aos nossos estudantes, com suas ricas histórias”, destacou Bassini.

Mais eventos

Nesta última semana de abril, outros dois grandes eventos irão compor o circuito 2 da ExpoSuzano, entre 27 e 30 de abril. Um deles é a ExpoFlores, que será na Arena Suzano de 10 às 18 horas. Serão proporcionados ambientes cenográficos com diferentes espécies de flores. O espaço resgata histórias da cidade, ao passo em que valoriza o meio ambiente, mostrando a importância da sustentabilidade no município. Os interessados ainda poderão participar do workshop “Cuidados com as orquídeas nos dias frios”, com a ministrante Masuji Kayasima, do Paraíso das Micro Orquídeas, dia 29 de abril, às 10 horas. Serão disponibilizadas 30 vagas, cujas inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/workshopexpoflores.

O outro evento que promete movimentar o Parque Max Feffer nessa última semana de abril é o Suzano Faz, que será realizado no Pavilhão Esportivo Maurice Bou Assi, das 11 às 19 horas, com o objetivo de promover a integração com as indústrias e com o comércio da cidade, mostrando a força do empreendedorismo em Suzano e possibilitando networking entre os participantes.