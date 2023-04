O Fundo Social de Solidariedade, em evento da Suzano S/A, angariou mais de quatro toneladas de alimentos não perecíveis e mais de mil itens de higiene no último fim de semana com o evento “Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem”, realizado no Parque Municipal Max Feffer, no último domingo (16/04). A arrecadação foi fruto do processo de inscrições organizado pela empresa.

À ocasião, os interessados confirmaram a sua participação ao entregar um de dois kits pré-determinados. A primeira opção de entrega atendia a higiene básica e envolvia três cremes dentais, três sabonetes, um frasco de shampoo de 300 ml e um desodorante. Por sua vez, o segundo priorizou alimentos não perecíveis, com a doação de um litro de óleo, um quilo de feijão, um pacote de macarrão e dois quilos de arroz.

Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano

Segundo Marcelo de Mello, gerente executivo de Segurança, Saúde, Qualidade de Vida e Facilites da Suzano, as arrecadações superaram as expectativas. “Essa é a primeira vez que realizamos a ‘Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem’ na cidade. Foi um evento muito especial para nós. Elaboramos tudo com muito carinho para presentear o município que comemorou, no começo do mês, 74 anos. Queremos agradecer pelo apoio da prefeitura, dos colaboradores e das colaboradoras e toda a comunidade. A Suzano acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo e essas doações vão colaborar com o bem-estar e a qualidade de vida de famílias em situação de vulnerabilidade social, que são amparadas pelo Fundo Social”, explicou.

Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano

A corrida contou com cerca de mil participantes nas adjacências do parque municipal, percorrendo diferentes percursos de cinco e dez quilômetros nas vias locais, todas devidamente isoladas pelas equipes da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana suzanense. Ao final das provas, todos garantiram medalha e os melhores colocados também receberam troféus pelo mérito esportivo.

Outra ação envolvendo a prefeitura e a empresa foi a entrega de um voucher ecológico aos que completaram a prova. Por meio deste, os participantes do evento ganharam a oportunidade de retirar mudas no Viveiro Municipal Tomoe Uemura e poderão participar do plantio que acontecerá no próximo sábado, às 9 horas, no próprio local. A ação de plantio terá a participação de integrantes do “Programa Voluntariar” da empresa Suzano e é uma das atrações especiais que marcam a segunda etapa da ExpoSuzano, evento de celebração do aniversário de 74 anos de emancipação político-administrativa do município.

Segundo a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, não há palavras para agradecer a parceria e a doação. “Esta é mais uma iniciativa que promove o bem-estar dos munícipes e o amor ao próximo, sendo uma ação extremamente importante para todos os envolvidos. Agradeço a Suzano S/A pela parceria, seguimos trabalhando juntos em prol das causas mais importantes”, diz.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi parabenizou a Suzano S/A pela organização do evento. “Em nome do diretor de Operações Industriais da Suzano, Alexandre Lanna, e do amigo Marcelo, agradeço pela presteza e pela organização do evento. Ressalto ainda a importante arrecadação conquistada por essa parceria que ajudará muitas famílias da nossa querida cidade“, finalizou.