A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego atualizou o número de vagas disponíveis com a divulgação de 136 novas oportunidades de trabalho em várias áreas de atuação. Os cargos, bem como os termos de exigências para cada um, podem ser verificados por meio do programa “Suzano Mais Emprego” diretamente no link bit.ly/suzano-emprego.

Entre os destaques da atualização semanal estão as funções de motorista de ônibus (25 vagas), costureira (20), caldeireiro (15), mecânico de manutenção (10), soldador (10), montador de equipamentos industriais (6), eletricista industrial (4), encarregado caldeiraria (3), doméstica (3) e eletricista de autos (2).

Os contratantes sinalizam exigências diferentes de acordo com a necessidade de cada oportunidade, incluindo nível de escolaridade, experiência prévia e área de residência. Algumas das ofertas de emprego necessitam de requisitos específicos como curso técnico de formação ou determinada categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os interessados podem fazer o encaminhamento do currículo por intermédio do e-mail suzano.vagas@gmail.com em arquivos de Word ou PDF, ou entregá-los presencialmente ao Centro Unificado de Serviço (Centrus), das 8 às 17 horas, em dias úteis. A unidade principal está localizada no centro da cidade (avenida Paulo Portela, 210) e o espaço da região norte está situado no interior do Supermercado Nagumo, do bairro Jardim Dona Benta (avenida Francisco Marengo, 2.301).

O secretário André Loducca destacou a importância do projeto que semanalmente disponibiliza ofertas de trabalho aos suzanenses. “A parceria desenvolvida com os empresários é de extrema importância para aquecer a economia, criar renda e oferecer empregos para aqueles que estão em busca de reinserção no mercado de trabalho ou, até mesmo, uma nova ocupação. Visamos oferecer vagas nas mais diversas áreas para alcançar cada vez mais pessoas e contribuir diretamente com o crescimento e desenvolvimento do município”, destacou.