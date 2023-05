De acordo com fontes da investigação da Polícia Federal (PF), que está apurando se o tenente-coronel Mauro Cid realizou alguma forma de lavagem de dinheiro, as perícias realizadas até o momento em seus celulares e materiais apreendidos revelam suspeitas de uma conta no exterior ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo as informações, haveria movimentações financeiras em uma conta no BB Americas, subsidiária internacional do Banco do Brasil, localizada na Flórida.

Recentemente, foi descoberta a existência de uma conta de Mauro Cid no mesmo banco. No celular do tenente-coronel, foram encontradas diversas mensagens sobre valores trocadas com o gestor da conta no exterior.

As perícias no material apreendido durante a Operação Venire, que investiga esquema de fraudes em carteiras de vacinação contra a Covid-19, ainda estão em andamento e devem levar de 10 a 15 dias. Após a conclusão, a PF solicitará informações oficiais aos investigados sobre a legalidade das contas bancárias.

Somente após a finalização das análises, com um conjunto mais robusto de informações, os investigadores pedirão ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), vinculado ao Ministério da Justiça, para que seja solicitada ao Departamento de Justiça americano a quebra do sigilo bancário das contas identificadas.

Dentro do inquérito que investiga o esquema de falsificação em carteiras de vacinação, Mauro Cid será convocado para depor na quinta-feira (18), enquanto sua esposa, Gabriela Santiago Ribeiro Cid, será chamada na sexta-feira (19). Na residência do coronel, foram apreendidos cartões de vacinação supostamente falsificados em nome dele, de Gabriela e de sua filha.