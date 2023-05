As Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo oferecem estudo gratuito e de qualidade a quem deseja conquistar um diploma de graduação superior tecnológica. Para aproveitar a oportunidade é preciso participar do processo seletivo para o segundo semestre, que tem inscrições abertas até as 15 horas de 2 de junho, exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br. A prova será aplicada em 25 de junho.

A região do Alto Tietê conta com 880 vagas, distribuídas entre as cidades de Ferraz de Vasconcelos (80), Guarulhos (280), Itaquaquecetuba (240) e Mogi das Cruzes (280). É possível optar pelos cursos de graduação em Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Comércio Exterior, Gestão Comercial, Gestão da Produção Industrial, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Empresarial, Logística, Logística Aeroportuária e Secretariado.

Ao todo, o Vestibular das Fatecs do segundo semestre oferta 18.895 vagas, distribuídas entre unidades localizadas em todas as regiões do Estado. São 91 opções de cursos superiores de tecnologia, com duração de três anos, nas modalidades presenciais e a distância (EaD).

O Ensino Tecnológico das Fatecs atende às demandas do mercado de trabalho, conta com currículos atualizados e uma extensa carga horária de aulas práticas, fatores que contribuem para o destaque dos profissionais no momento da contratação.

Inscrições

Para se inscrever é preciso acessar o site, preencher as informações solicitadas, o relatório socioeconômico e efetuar o pagamento da taxa de R$ 91. O valor deve ser pago em dinheiro, em uma agência bancária de sua preferência, ou via internet, pelo aplicativo bancário ou ainda com cartão de crédito, por meio da ferramenta disponível no site do Vestibular.

No momento da inscrição, é preciso informar um curso em primeira opção e, caso seja do interesse, optar por um curso para segunda opção, em qualquer Fatec e período. Os cursos, as vagas, os períodos e as unidades participantes estão disponíveis na internet.

É de inteira responsabilidade do interessado em realizar o exame o correto preenchimento da ficha de inscrição, o envio de documentos e cumprimento dos prazos estipulados. Os pré-requisitos para participar e a documentação necessária podem ser conferidas na Portaria do Vestibular e no Manual do Candidato.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Região Metropolitana) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site www.vestibularfatec.com.br

‌