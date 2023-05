A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana realizará a primeira edição da “Motociata de Suzano” neste domingo (21/05), das 9 às 17h30, na avenida Mogi das Cruzes, no Jardim Imperador. A ação faz parte da campanha de conscientização da segurança no trânsito “Maio Amarelo” e os interessados podem se inscrever no link bit.ly/MotociataSuzano até este sábado (20/05), sendo necessário também entregar um brinquedo novo às equipes do Fundo Social de Solidariedade na chegada ao evento para confirmar a entrada.

Além do órgão social, a ação conta com participação da empresa Savana Motos, da loja 74Motos, da UniPiaget, do Hemocentro de Suzano, do Corpo de Bombeiros e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa).

Para garantir total conforto aos participantes, as equipes de trânsito farão a interdição total do trecho de 800 metros entre as avenidas Senador Roberto Simonsen e Paulista. O espaço também será patrulhado constantemente pelas equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar e, de forma complementar, também será criado um ponto para estacionamento de até 600 motos na entrada da via.

O setor prepara atrações diversas aos visitantes, com apresentações musicais e orientações acerca de aspectos inerentes aos cuidados no trânsito. Uma delas é a simulação do processo de socorro em casos de acidentes, que será realizada por meio do apoio da Cipa e do Corpo de Bombeiros às 11 horas. No mesmo horário, a Banda D’Rocks se apresentará.

Também no período da manhã, a partir das 9 horas, a UniPiaget marca presença com um estande que oferecerá avaliação postural e teste de equilíbrio, orientações para controle da pressão arterial e alongamento para motociclistas. As demonstrações serão cortesia de professores e alunos dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem e Educação Física, respectivamente.

Mais tarde, ao meio-dia, serão feitos os sorteios de prêmios variados aos participantes, junto de mais apresentações de artistas locais. Por fim, às 14h30, a organização dará início à formação da aguardada motociata que percorrerá oito quilômetros nas imediações do espaço do evento. O término desta etapa está previsto para às 17 horas, marcando o encerramento do evento.

De forma complementar, o ambiente ainda terá diversos espaços específicos durante todo o dia com atrações e serviços variados. A exemplo, a organização do evento terá uma tenda exclusiva para orientação acerca da segurança no trânsito, ao passo que o Hemocentro de Suzano também terá um ponto para os que desejarem agendar doação de sangue.

Por sua vez, as lojas Savana Motos e 74 Motos terão estandes próprios direcionados para a troca de pneus e de outras peças, assim como outras quatro marcas que também estarão posicionadas com seus produtos. No local haverá food-trucks e venda de bebidas e lanches por meio do Fundo Social de Solidariedade.

Segundo Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, garantir a conscientização por meio de oportunidade de entretenimento é muito importante. “Fazer um evento especial como este permite, por exemplo, que tenhamos diversas ações temáticas dentro de um único espaço, seja com o nosso estande de orientação, com as demonstrações sobre o protocolo em acidentes ou com outros projetos elaborados ao longo deste Maio Amarelo”, disse.