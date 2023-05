O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu a confirmação do envio de uma emenda parlamentar do vereador Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt, no valor de R$ 50 mil, para o projeto “Tigela Cheia”. O repasse, destinado à iniciativa voltada para doações de ração para cães e gatos, foi oficializada à presidente do órgão, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, na manhã da última terça-feira (23/05).

O investimento busca fortalecer a iniciativa coordenada pelo órgão social, incrementando a quantidade de ração destinada aos animais sob responsabilidade de famílias em situação de vulnerabilidade, ou sob a guarda de Organizações Não Governamentais (ONGs), protetores parceiros e criadores independentes para que possam ter melhores condições de cuidar dos pets. Desta forma, a iniciativa garantirá que cães e gatos tenham um desenvolvimento mais saudável.

O vereador Márcio Malt ressaltou que é um prazer poder ajudar os pets da cidade. “Sabemos que pessoas em situação de vulnerabilidade também têm animais de estimação que precisam de cuidados e, por meio deste projeto maravilhoso, podemos atendê-los. Agradeço a primeira-dama Larissa e a todos os envolvidos, nós da Câmara dos Vereadores seguimos à disposição para ajudar quem mais precisa”, pontuou.

Por sua vez, Larissa destacou a gratidão em receber a emenda, destacando a relevância do apoio prestado aos projetos desenvolvidos no município. “Além do ‘Tigela Cheia’, o vereador Márcio nos ajuda muito em outras demandas, sendo uma pessoa muito engajada com as diversas causas sociais em que trabalhamos. Em nome de cada família contemplada, eu agradeço por destinar essa importante verba à ação e claro, pelo constante apoio”, destacou. O diretor do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, Marcelo Silva, também participou da oficialização do anúncio do repasse.

Os interessados em contribuir com o projeto também podem entregar pacotes lacrados de ração na sede do Fundo Social, que fica no segundo andar do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.