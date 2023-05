A Campanha do Agasalho 2023, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, recebeu nesta sexta-feira (26/05) a “Sacola Solidária” no Suzano Shopping. A estrutura, localizada próximo ao corredor principal do centro de compras pelo segundo ano consecutivo, é projetada para receber a doação de cobertores e peças de roupas em bom estado durante todo o período da campanha neste ano. A ação também conta com o importante apoio do Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081), da Guarda Mirim de Suzano (GMS), da Auge Embalagens e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), por meio da gerência no Alto Tietê.

A inauguração da segunda edição do “Sacola Solidária” contou com a presença da presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; das diretoras do órgão municipal, Beatriz Leite e Sueli Eguchi; e do gerente de marketing do Suzano Shopping, Filipe Medeiros. A iniciativa promete repetir o sucesso do ano anterior, garantindo a estrutura de mais de 1,8 metro de altura para o recebimento das doações e assim potencializar o trabalho junto aos frequentadores do shopping.

De acordo com Medeiros, a unidade chega à média diária de 28 mil visitantes, sendo que este índice mais do que dobra durante os fins de semana. “Esta é a segunda vez que sediamos a ‘Sacola Solidária’ com o objetivo de colaborar com essa campanha social tão importante para as famílias do município. Ficamos felizes em ajudar com a iniciativa e abrir espaço para esta corrente do bem no Suzano Shopping”, disse.

A primeira-dama Larissa Ashiuchi comemorou o sucesso da ação e agradeceu a oportunidade de, mais uma vez, contar com o apoio do Suzano Shopping. “Tivemos a grata satisfação de retomar a Campanha do Agasalho no ano passado, após períodos difíceis em pandemia (do novo coronavírus – Covid-19). Tenho certeza de que neste ano vamos conseguir alcançar as metas estipuladas e ajudar quem mais precisa. Agradeço o apoio e a parceria do Suzano Shopping por novamente estar conosco nessa atividade tão importante”.

Nesta edição, a expectativa é de que a campanha chegue a 150 mil peças de cobertores e roupas diversas em bom estado de conservação para destiná-las às pessoas em situação de vulnerabilidade. Os munícipes que desejarem contribuir também podem realizar doações na sede do órgão social localizada no Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro; 2º andar, sala 224), sendo este um dos mais de 50 pontos de entrega. A lista completa de pontos de doação será disponibilizada no site oficial da Prefeitura de Suzano (suzano.sp.gov.br) nos próximos dias.