Por Heloisa Durand

Na 8ª rodada do Brasileirão, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) trouxe aos gramados uma campanha antirracista, desencadeada pelos atos cometidos contra Vini Jr. Os jogadores de todos os times permaneceram 30 segundos sentados em campo enquanto um vídeo

passava nos telões dos estádios. Além disso, os atletas entraram em campo com uma camiseta com os dizeres: “Com o racismo não tem jogo”.



São Paulo vence de virada do Goiás e mantém invencibilidade

São Paulo e Goiás se enfrentaram no sábado (27), no Morumbi. O jogo começou com superioridade tricolor, mas de pouco em pouco o Goiás mostrava que não ia ser fácil. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Maguinho abriu o placar para o time visitante.

O São Paulo voltou com força máxima no segundo tempo e garantiu o empate aos 15 minutos com gol de Pablo Maia.

Aos 38 minutos, Marcos Paulo cabeceou para dentro das redes, mas após revisão, o VAR anulou o gol por impedimento. Esse jogo mantém a sequência de invencibilidade de Dorival Júnior como técnico do São Paulo.

Foto: EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO



Corinthians vence o Fluminense e quebra jejum

Corinthians e Fluminense se enfrentaram na Neo Química Arena, no domingo (28). O Fluminense apresentou mais perigo na primeira etapa, mas não conseguiu marcar.

O time alvinegro até tentava, mas sempre ficava preso na zaga do time carioca. No segundo tempo, o Corinthians entrou mais ligado e criou mais oportunidades, marcando com Róger Guedes aos 15 minutos.

O time tricolor por sua vez também encontrava dificuldades em furar a zaga alvinegra. Nos acréscimos o Corinthians marcou o segundo gol, também pelos pés de Róger Guedes.

O jogo marca a primeira vitória de Vanderlei Luxemburgo como técnico do Corinthians, após 7 jogos no comando da equipe.

Foto: Reprodução/Marcello Zambrana/AGIF Marcello Zambrana/AGIF



Botafogo vence América-MG e se isola na liderança

Botafogo e América-MG se enfrentaram no Estádio Nilton Santos, no domingo (28). A partida foi inteiramente dominada pelo Fogão. Com pouco perigo apresentado pelo clube mineiro, o time carioca jogou a vontade e impôs seu ritmo.

Logo aos 2 minutos do primeiro tempo, Júnior Santos abriu o placar para o Botafogo. O segundo gol veio dos pés de Luis Henrique, aos 14 minutos da segunda parte. Placar final de 2×0 para os mandantes.

Com a vitória, o Botafogo abre 5 pontos de vantagem do vice-líder e chega a sétima vitória

em oito jogos.

Foto: Vítor Silva/Botafogo



Fortaleza quebra jejum e Vasco complica sua situação

Fortaleza e Vasco se enfrentaram no Castelão. O Leão do Pici vinha de um jejum de 5 jogos sem vencer, mas conseguiu levar a melhor em cima do Vasco da Gama.

O jogo teve os primeiros minutos equilibrados. O Vasco até criou chances, mas não conseguiu marcar. O placar final foi de 2×0, com ambos os gols marcados nos minutos finais, sem chances para o Vasco se reerguer.

O Cruz Maltino permanece na zona de rebaixamento, agora mais pressionado do que nunca.

Foto: Fabiane de Paula / SVM



Grêmio vence e Athletico Paranaense perde invencibilidade em casa

No sábado (27), Athletico Paranaense e Grêmio se enfrentaram na Arena da Baixada. O Furacão vinha de uma sequência de 17 jogos invictos em casa, mas não conseguiu segurar o time alterado do Grêmio.

O Grêmio entrou em campo com um time diferente do usual, com a intenção de poupar seus principais jogadores para a decisão da Copa do Brasil que acontece no meio da semana contra o Cruzeiro.

Com placar de 1×2, o Athletico teve mais posse de bola, mas não conseguiu convertê-la em bons ataques. O Grêmio aproveitou os erros defensivos do time do Paraná e reforçou sua zaga com três zagueiros. Renato Portaluppi, técnico do tricolor afirma está “reinventando” o time.”

Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA



Gabigol perde pênalti e Flamengo empata com Cruzeiro

Flamengo e Cruzeiro empataram no 1×1, no Maracanã. Antes do jogo, a torcida do time rubro-negro prestou homenagens para Vini Jr, revelado pelo Flamengo, um mosaico dizia “Todos com Vini Jr”.

O time mineiro saiu a frente, mas o jogo não teve tantas oportunidades de gols. Gabigol teve a chance de marcar para o Flamengo, mas perdeu um pênalti. O atacante até conseguiu colocar a bola na rede no rebote, mas o gol não valeu, já que a regra diz que o cobrador não pode ser a primeira pessoa a tocar na bola após a batida, que não tocou no goleiro.

O segundo tempo foi de superioridade do Cruzeiro, mas no fim, o jogo saiu barato para o Flamengo, com um empate.

Foto: Paula Reis/Flamengo



Cuiabá e Coritiba empatam

Cuiabá e Coritiba se enfrentaram na Arena Pantanal. O time da casa abriu o placar contra o Coxa aos 2 minutos, com gol de Fernando Sobral.

Logo aos 15 minutos o Coritiba não perdeu a chance e marcou com Boschilla, deixando tudo igual na Arena Pantanal.

Ainda no primeiro tempo, Kaio César, atacante do Coritiba caiu em campo e precisou ser retirado por uma ambulância.

O Coritiba está na lanterna do Campeonato, com apenas 3 pontos.

Foto: Robson Mafra/ Agif/Gazeta Press



Internacional vence o Bahia e sai da zona de rebaixamento

Internacional e Bahia se enfrentaram no domingo (28), no Estádio Beira-Rio. O jogo começou com pressão do Inter, o que surpreendia, já que a equipe havia jogado Libertadores na semana anterior e o time do Bahia teve uma semana de ‘folga’.

O colorado ditou o ritmo do jogo até os 30 minutos do primeiro tempo, mas mesmo sendo dominado, o Bahia teve as melhores chances no jogo.

O placar final foi de 2×0, com gols de Johnny e Wanderson, ambos marcados no segundo tempo. Nos minutos finais, o Tricolor de Aço tentou avançar, mas foi barrado pelo setor defensivo do Internacional.

Com a vitória, o Inter finalmente tem um respiro fora da zona de rebaixamento.

Foto: Ricardo Duarte / Internacional



Palmeiras é superior mas empata com Atlético Mineiro

Atlético Mineiro e Palmeiras se enfrentaram no domingo (28), no Mineirão. O jogo marcou superioridade da equipe alviverde, que até abriu o placar com Rony, mas teve o gol anulado pelo VAR por impedimento.

O Galo vinha de uma sequência de cinco vitórias e abriu o placar com Pavón. O gol de empate para o Palmeiras foi marcado por Dudu.

A segunda etapa do jogo foi ‘catimbada’, ou seja, marcado por muitas faltas, o que atrapalhou o Palmeiras que tinha superioridade.

Foto: Alessandra Torres/AGIF



Bragantino vence o Santos e mantém invencibilidade

Red Bull Bragantino e Santos se enfrentaram no domingo (28), no Estádio Nabi Abi Chedid. A equipe da baixada foi pressionada do início ao fim pela massa bruta, criando pouquíssimas chances e quase não ameaçando o Bragantino.

Os dois gols do Red Bull Bragantino foram marcados por Vitinho e Juninho Capixaba, um aos 30 minutos do primeiro tempo e o outro aos 30 minutos da segunda parte.

A derrota marca a permanência do jejum de 4 jogos sem vitória do Santos, mas mantém a invencibilidade do Bragantino, que não perde há 7 jogos.

Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino



Confrontos da 9ª rodada

Fortaleza x Bahia – Sábado (03) às 16h00

Athletico-PR x Botafogo – Sábado (03) às 18h30

Cruzeiro x Atlético-MG– Sábado (03) às 18h30

América-MG x Corinthians – Sábado (03) às 18h30

Santos x Internacional – Sábado (03) às 21h00

Fluminense x Bragantino – Domingo (04) às 16h00

Grêmio x São Paulo – Domingo (04) às 16h00

Goiás x Cuiába – Domingo (04) às 18h30

Palmeiras x Coritiba – Domingo (04) às 18h30

Vasco da Gama x Flamengo – Domingo (04) às 20h00