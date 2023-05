A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano promoveu durante a última semana um trabalho de revitalização da sinalização em vias estratégicas do município, garantindo pintura de faixas, vagas e rampas da rua General Francisco Glicério, e de linhas de bordo e linhas do centro da avenida Governador Mário Covas, a Marginal do Una. O trabalho ainda garantiu a substituição de placas em logradouros que incluem a avenida Armando Salles de Oliveira e a rua Benjamin Constant.

Com relação à sinalização horizontal, foram efetuadas 32 pinturas em faixas, vagas e rampas de acessibilidade na rua Portugal Freixo e na rua General Francisco Glicério, no trecho compreendido entre a rua José Corrêa Gonçalves e a rua Dr. Prudente de Moraes. Na Marginal do Una, foi executado um trabalho em seis quilômetros de pista, totalizando 18 quilômetros de pintura linear, contando a sinalização horizontal em ambos os sentidos e no meio da avenida. Para finalizar o serviço, foram necessárias atividades em três madrugadas, começando na terça-feira passada (23/05) e terminando nas primeiras horas da última sexta-feira (26/05), para que não fosse comprometido o trânsito na área central de Suzano.

No que se refere à sinalização vertical, houve a substituição de 91 placas em ruas do centro e dos bairros Jardim Guaió, Vila São Jorge, Vila Ipiranga e Vila Sueli, com destaque para a avenida Armando Salles de Oliveira, onde foram trocadas seis placas, e para a rua Benjamin Constant, com a instalação de cinco novos elementos desse tipo. Ainda foram colocadas quatro unidades na rua Portugal Freixo, três na José Corrêa Gonçalves, três na Quinze de Novembro, e três na Travessa Guaió, rua Baruel e rua Barão de Jaceguai.

Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano

Fora da região central, foram promovidas as trocas em 23 ruas do Jardim Alto da Boa Vista, com destaque para a rua David Domingos dos Santos, onde houve a substituição de cinco placas, e a rua José Calone, que teve instaladas quatro novas sinalizações. No Parque Palmeiras e no Condomínio Palmas, 38 vias tiveram placas trocadas, sendo oito na rua Sebastião Moreira e seis na rua Sebastião Bastos da Silva. Na Vila Voegels, nove vias contaram com revitalização nessa sinalização, com destaque para a rua Iracy Sartori, com três mudanças de placas. Já no Recreio das Palmas, o serviço foi executado em 21 vias, com destaque para a rua Falke, com a alteração de quatro placas.

Claudinei Galo, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, ressaltou que a revitalização da sinalização, tanto vertical quanto horizontal, melhora o tráfego e garante mais segurança aos motoristas. “Estamos atentos a todas as vias da cidade que necessitam de intervenções. Quando necessário, executamos os serviços até de madrugada, para não prejudicar o trânsito no município. A nova pintura das ruas e as novas placas promovem as condições adequadas para que todos possam circular com tranquilidade, tanto para quem está de carro, como para os pedestres e todos que precisam atravessar as vias”, afirmou Galo.