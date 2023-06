As Secretarias de Educação e de Meio Ambiente de Suzano deram início nesta quinta-feira (01/06) à programação especial de atividades alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. O evento foi aberto por volta das 14 horas com a disponibilização da mostra “Expo Semana do Meio Ambiente”, uma exposição de desenhos, pinturas e demais trabalhos com diversos materiais produzidos por alunos de 29 escolas da rede municipal de ensino que participam do programa “Prefeitura Coleta nas Escolas”, que dispõe de Postos de Entrega Voluntária (PEVs), estruturas especialmente projetadas para receber materiais recicláveis secos e limpos.

O início da programação contou com a presença dos secretários Leandro Bassini (Educação) e André Chiang (Meio Ambiente). A exibição se estende até a próxima quarta-feira (07/06) e estará disponível gratuitamente para visitação dos moradores no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central, das 8 às 17 horas.

Desenvolvida com a temática “Meio Ambiente” e “Coleta Seletiva”, a exposição aborda a separação e descarte correto de materiais como jornais, revistas, caixas de leite e sucos, papelão, cadernos, embalagem de ovos, folhas de rascunho, listas telefônicas, garrafas de água, baldes, copos descartáveis, embalagens de produtos de limpeza e higiene. Durante todos os momentos de criação dos itens que foram expostos, os alunos, bem como comunidade escolar, foram instruídos por professores e responsáveis para conhecer os benefícios e a importância da coleta seletiva de lixo e da preservação da natureza.

Algumas escolas municipais que participaram da criação dos itens direcionados para a mostra foram a Abrão Salomão Domingues (Tabamarajoara), Albano Costa (Cidade Boa Vista), Professora Ana Maria Barbosa Garcia (Vila Maluf), Professora Ana Rita Gomes (Jardim Margareth), Angelo Garcia (Casa Branca), Vereador Antônio Martins (Cidade Edson), Professor Antônio Maschietto (Jardim Santa Inês), Carlos Ferreira de Aguiar (Vila Amorim), Professora Eliana Pereira Figueira (Jardim Imperador), José Braz Neto (Jardim Quaresmeira II), Toshio Utiyama (Centro), Vera Lúcia Pereira Vieira (Cidade Boa Vista), Zaira Assen Torrano (Jardim Nova América), entre outras.

De acordo com Bassini, é importante que os jovens discutam os problemas ambientais e desenvolvam estes conhecimentos nas escolas. “Nesta fase da vida é fundamental que as crianças desenvolvam a consciência de preservação e cidadania. Esta ação serve como instrumento necessário e modificador, visando melhorar a relação dos jovens com os recursos naturais sejam eles hídricos, biológicos, minerais e energéticos. Buscamos promover reflexões acerca dos problemas ambientais e, acima de tudo, mostrar que a qualidade de vida das futuras gerações depende de um desenvolvimento social sustentável”, afirmou o secretário.

Na visão de Chiang, este é o início de um mês com diversas atividades educativas acerca deste e de outros temas. “Teremos uma programação recheada de atividades, é um prazer iniciar nosso cronograma com uma exposição idealizada por alunos da nossa rede de ensino. A ‘Coleta Seletiva’ é um tema de extrema importância que, sem dúvidas, merece ser destacado, especialmente neste mês de junho. Convido toda a população suzanense para apreciar a exposição e peço que fiquem atentos às outras atividades que realizaremos ao longo dos próximos dias”, disse Chiang.

A coordenadora de Programas, Projetos e Inovação da Secretaria de Municipal de Educação, Sueli Stuchi, e a gestora estratégica da Secretaria Municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, também participaram da abertura da exposição.

Programação

Além da exposição, diversos outros eventos estão marcados para este mês de junho, é o caso da medição de fumaça preta de veículos a diesel, que será promovida nesta sexta-feira (02/06), às 9 horas na garagem da Secretaria de Educação. O Parque Municipal Max Feffer também está incluso no cronograma e vai receber no próximo domingo (04/06) mais uma edição do evento de adoção responsável do projeto “Baby, me Leva!”, das 10 às 17 horas. No mesmo dia, também no parque, das 8 às 11 horas, será promovida a 2ª “Corrida e Caminhada de Sustentabilidade” e plantio de 20 mudas de Ipê amarelo e branco.

Na próxima segunda e terça-feira (05 e 06/06), ocorrerá uma palestra em parceria com a empresa Nadir Figueiredo S.A, abordando a “Sustentabilidade e o Vidro” nas escolas municipais Professor Antônio Maschietto, no Jardim Santa Inês, e Professora Maria Odete Cará, no Recanto Ouro Fino.

Já os alunos do G5 da escola Eliana Pereira Figueira, serão recebidos no Viveiro Municipal Tomoe Uemura para realizar atividades como visita assistida ao espaço, plantio de uma árvore, entre outras. Ainda na segunda-feira ocorre a oficina de arborização urbana para a Escola Estadual Alfredo Roberto, no Parque Residencial Casa Branca. Por sua vez, na terça-feira, haverá a medição de fumaça de veículos a diesel da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, atividade que também terá a participação da pasta de Saúde suzanense no dia 12.

Na semana seguinte, nos dias 14 e 15 de junho, será promovido um workshop no auditório do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), em parceria com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP), sobre “Proteção de Áreas e Impedimento de Ocupação Irregular”. No dia 18, o Parque Max Feffer será palco de outra edição do projeto “Baby, me Leva!”, das 10 às 17 horas.

Finalizando o cronograma, no dia 21 será a vez da realização de mais uma edição do encontro “Diálogos Ambientais”, das 19 às 21 horas. Por sua vez, a premiação selo “Amigo do Meio Ambiente” e a assinatura da carta de intenção de plantio de mil mudas até 2030 pela empresa de produção de embalagens Emibra irá acontecer no dia 27. A última atividade do mês está marcada para o dia 30 e será a consulta pública sobre o Licenciamento Ambiental Municipalizado, trabalho feito pela administração municipal que busca evitar potenciais impactos ambientais de empreendimentos e obras por meio de projetos e estudos técnicos prévios que viabilizem o desenvolvimento sustentável.