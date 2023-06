Por Heloisa Durand



As oitavas de final da Copa do Brasil trouxeram uma dose extra de emoção e adrenalina aos torcedores do futebol brasileiro. Cinco jogos foram decididos nos pênaltis, mostrando a imprevisibilidade e equilíbrio das partidas. Além disso, entre os times classificados para as quartas de final, há um recorde impressionante de 17 títulos da Copa do Brasil já conquistados. Isso ressalta a presença de equipes tradicionais e experientes na competição, tornando-a ainda mais acirrada e imprevisível.



Fortaleza vence Palmeiras por 1 a 0, mas não se classifica

Em uma partida emocionante realizada no Estádio do Castelão, o Fortaleza saiu vitorioso ao derrotar o Palmeiras por 1 a 0. Apesar do resultado favorável aos donos da casa, foi o Palmeiras que conquistou a classificação para a próxima fase da competição. O confronto foi válido pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A classificação para a próxima fase teve um sabor amargo para o Palmeiras, que viu sua sequência de 15 jogos invictos ser interrompida. A equipe vinha em um excelente momento, mas não conseguiu manter a invencibilidade diante do Fortaleza. Apesar disso, a equipe comemorou a vaga conquistada e agora se prepara para os desafios futuros.

Foto: César Greco / Palmeiras

Bahia elimina Santos nos pênaltis

Bahia e Santos protagonizaram um confronto equilibrado na Arena Fonte Nova. Após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a decisão foi para os pênaltis, onde o Bahia levou a melhor ao vencer por 4 a 3. Com a classificação garantida, o Bahia avança para as quartas de final da competição. Com o empate no tempo regulamentar, a decisão foi para os pênaltis. O Bahia foi mais eficiente nas cobranças, convertendo quatro dos cinco pênaltis, enquanto o Santos desperdiçou duas cobranças. O volante Camacho e o atacante Bruno Mezenga não conseguiram marcar para o Santos, e o atacante Ademir também desperdiçou uma cobrança para o Bahia.

Sem créditos



Grêmio vence Cruzeiro por 1 a 0

Em uma partida emocionante disputada no Mineirão, Cruzeiro e Grêmio protagonizaram um confronto acirrado pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Grêmio venceu por 1 a 0, garantindo sua vaga na próxima fase da competição com um placar agregado de 2 a 1. O gol da vitória foi marcado por Villasanti, após um erro na saída de bola por parte do jogador Lucas Oliveira, do Cruzeiro. Com a vitória por 1 a 0, o Grêmio garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Brasil, deixando o Cruzeiro fora da competição. O placar agregado de 2 a 1 refletiu a superioridade do Grêmio ao longo dos dois confrontos.

Foto: Gustavo Rabelo



Athletico-PR elimina Botafogo nos pênaltis

Em um confronto emocionante válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Botafogo e Athletico-PR protagonizaram um jogo de tirar o fôlego no Estádio Nilton Santos. O Botafogo venceu por 1 a 0 no tempo regulamentar, mas o Athletico-PR levou a melhor nas cobranças de

pênaltis, vencendo por 4 a 2 e garantindo a classificação para as quartas de final da competição. A disputa de pênaltis foi repleta de tensão e emoção. Os jogadores das duas equipes demonstraram nervosismo, mas o Athletico-PR mostrou maior precisão e garantiu a vaga nas

quartas de final da Copa do Brasil. Tiquinho Soares, autor do gol na partida, e Tchê Tchê foram os responsáveis pelos pênaltis perdidos pelo Botafogo.

Sem créditos



América-MG elimina Internacional nos pênaltis

Em uma partida repleta de emoção no Estádio Beira-Rio, Internacional e América-MG se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Internacional venceu por 3 a 1 no tempo regulamentar, com um placar agregado de 3 a 3. A decisão foi para os pênaltis, onde o América-MG levou a melhor, vencendo por 5 a 4. Destaque para a anulação de um pênalti por dois toques na

bola, que foi determinante para o resultado final e a classificação do América-MG.

Divulgação/Internacional



Corinthians vence Atlético-MG nos pênaltis

Em um jogo emocionante na Neo Química Arena, Corinthians e Atlético-MG se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Corinthians venceu por 2 a 0 no tempo regulamentar, com um placar agregado de 2 a 2. A decisão foi para os pênaltis, onde o Corinthians se classificou ao vencer por 3 a 1. Destaque para o goleiro Cássio, que defendeu um pênalti cobrado por Hulk, marcando o vigésimo nono pênalti defendido pelo arqueiro com a camisa alvinegra.

Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians



São Paulo vence Sport Recife nos pênaltis

São Paulo e Sport Recife protagonizaram um duelo eletrizante pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Morumbi. O Sport Recife venceu por 3 a 1 no tempo regulamentar, com um placar agregado de 3 a 3. A decisão foi para os pênaltis, onde o São Paulo se classificou ao vencer por 5 a 4. Destaque para a derrota que marcou o fim de uma invencibilidade de 11 jogos do tricolor paulista. A partida contou com a presença maciça de quase 50 mil torcedores no Morumbi, que empurraram o time durante todo o confronto.

Foto: Paulo Pinto



Flamengo vence clássico contra o Fluminense

Flamengo e Fluminense protagonizaram mais um clássico emocionante pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo levou a melhor e venceu por 2 a 0, garantindo sua vaga nas quartas de final da competição. Os gols da partida foram marcados por Arrascaeta e Gabigol, este último balançando as redes nos acréscimos