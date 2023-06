As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 foram abertas hoje, dia 5 de junho, e ficarão disponíveis até o dia 16 de junho.

Aqui estão algumas informações importantes sobre o processo de inscrição:

Onde se inscrever? Para realizar a inscrição, basta acessar a Página do Participante, disponível em enem.inep.gov.br/participante.

Qual é o valor da taxa de inscrição? A taxa de inscrição é de R$ 85 e deve ser paga até o dia 21 de junho. A inscrição só será confirmada após o pagamento (veja o passo a passo abaixo).

Quais são as opções de pagamento? A taxa pode ser paga por boleto bancário, PIX ou cartão de crédito.

Quem está isento da taxa precisa se inscrever no Enem? Sim! Mesmo os candidatos que obtiveram a isenção da taxa (como os alunos da rede pública) precisam realizar a inscrição. Caso contrário, não poderão fazer a prova. 🖊️ Qual é a finalidade do Enem? O exame é uma das principais formas de ingresso no ensino superior no Brasil, sendo utilizado por instituições públicas e privadas como critério de seleção. Além disso, é um requisito para programas governamentais de auxílio estudantil. É necessário ter realizado o Enem para se inscrever no Sisu, no Prouni e no Fies.

Quando serão realizadas as provas? As provas do Enem 2023 serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro.

Aqui está o cronograma completo do Enem 2023:

Inscrições : 5/6 a 16/06/2023

: 5/6 a 16/06/2023 Pagamento da taxa de inscrição: 5/6 a 21/6/2023 Solicitação: 5/6 a 16/6/2023 Resultado: 26/06/2023 Recurso: 26/6 a 30/6/2023 Resultado do recurso: 05/07/2023

5/6 a 21/6/2023 Aplicação Enem 2023: 05 e 12/11/2023

05 e 12/11/2023 Aplicação Enem PPL 2023/Reaplicação: 12 e 13/12/2023

12 e 13/12/2023 Divulgação do Gabarito: 24/11/2023

24/11/2023 Resultados: 16/01/2024

Aqui estão os dados necessários e as etapas da inscrição: