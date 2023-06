Por Heloisa Durand

A nona rodada do Campeonato Brasileiro foi recheada de emoção e surpresas, com jogos que ficarão marcados pela famosa “lei do ex”. Foi uma rodada com revanche (ou não), quebras de invencibilidade e até mesmo uma goleada. Os confrontos proporcionaram momentos intensos e resultados inesperados. A competição se mostrou imprevisível, mostrando que qualquer equipe pode surpreender e deixar sua marca na tabela de classificação.



Fortaleza e Bahia empatam em jogo morno no Brasileirão

No último sábado, dia 3 de junho, Fortaleza e Bahia se enfrentaram no Estádio Castelão, em Fortaleza, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com um placar final de 0x0, o jogo foi marcado pela falta de emoção e poucas chances claras de gol para ambas as equipes.

Ao longo dos 90 minutos, o jogo foi marcado por um ritmo lento e falta de inspiração de ambas as equipes. A falta de criatividade no último terço do campo resultou em um empate sem gols, deixando as torcidas insatisfeitas com o desempenho das suas respectivas equipes.

Athletico-PR vence Botafogo por 1×0 em partida marcada pela “lei do

ex”

Em mais um confronto entre Athletico Paranaense e Botafogo, as equipes se enfrentaram pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo realizado no último domingo, apenas três dias após o duelo válido pela Copa do Brasil, teve um desfecho favorável para o Furacão, que venceu por 1×0. O gol da partida teve direito a “lei do ex”, sendo marcado por Alex Santana. O confronto entre as equipes já estava em clima de revanche, uma vez que o Athletico-PR havia saído vitorioso tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta da Copa do Brasil. Com esse histórico recente, as expectativas estavam altas para mais um embate acirrado. Apesar da derrota, o Botafogo segue na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos conquistados em nove partidas disputadas.

Atlético-MG vence Cruzeiro por 1×0 em clássico marcado por golaço de

Hulk

O clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG pela nona rodada do Campeonato Brasileiro foi um jogo repleto de emoções. Com um placar final de 0x1, o Atlético-MG levou a melhor sobre o Cruzeiro, em uma partida marcada por um golaço de falta de Hulk. O confronto, teve um início truncado, com muitas faltas que quebraram o ritmo do jogo. Nos minutos finais da primeira etapa, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético-MG balançaram as redes, porém, ambos os gols foram anulados pela arbitragem. O Atlético-MG, comemora mais uma vitória e se mantém na briga pelas primeiras posições no Brasileirão.

América-MG vence Corinthians por 2×0 e quebra invencibilidade do

Timão

O confronto entre América-MG e Corinthians pela nona rodada do Campeonato Brasileiro foi marcado por uma importante vitória do time mineiro. Com um placar de 2×0, o América-MG quebrou a sequência de três jogos de invencibilidade do Corinthians. O jogo teve como

protagonistas Danilo Avelar, ex-jogador do Corinthians, que abriu o placar para o Coelhão, e Renato Marques, autor do segundo gol. Além disso, o Corinthians teve a oportunidade de diminuir a desvantagem em um pênalti, mas Fábio Santos isolou a cobrança.

Santos e Internacional empatam em duelo eletrizante na Vila Belmiro

O confronto entre Santos e Internacional pela nona rodada do Campeonato Brasileiro foi recheado de emoções e terminou com um empate de 1×1. O jogo, realizado na Vila Belmiro, teve os dois gols marcados nos primeiros 15 minutos, com Luiz Adriano abrindo o placar para o

Internacional e Lucas Lima igualando para o Santos. O empate não favoreceu nenhum dos dois times, que buscavam a vitória para se aproximarem do topo da tabela.

Fluminense vence Bragantino em jogo emocionante no Maracanã

O Fluminense conquistou uma importante vitória em casa diante do Bragantino, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com um placar de 2×1, o tricolor carioca levou a melhor sobre o adversário. O jogo, disputado no icônico estádio do Maracanã, foi marcado por gols de Ganso e Felipe Melo para o Fluminense, enquanto Borbas descontou para o Bragantino. A noite foi especial para o meia John Arias, do Fluminense, que teve uma atuação inspirada e foi responsável por criar grande parte das jogadas de ataque da equipe carioca. Com sua habilidade e visão de jogo, Arias foi peça fundamental na busca pela vitória.

Grêmio vira o jogo e vence São Paulo

Em um duelo cheio de emoções, o Grêmio saiu vitorioso diante do São Paulo, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com um placar de 2×1, de virada, o tricolor gaúcho conseguiu os três pontos em um confronto repleto de reviravoltas. O jogo, disputado no

estádio X, teve todos os gols marcados no primeiro tempo. Fazendo valer a chamada “lei do ex”, foi a vez de Reinaldo, ex-jogador do São Paulo, deixar sua marca, fazendo o segundo gol e coroando o Grêmio com a vitória.

Goiás é derrotado pelo Cuiabá na Serrinha

Em um confronto crucial na luta contra o rebaixamento, o Goiás foi derrotado pelo Cuiabá por 1×0 em partida realizada na Serrinha. O gol solitário foi marcado por Deyverson, que garantiu a vitória para a equipe visitante. Com o resultado, o Goiás continua na zona de rebaixamento, aumentando a pressão sobre o clube goiano.

Palmeiras Vence com Tranquilidade o Coritiba por 3 a 1 no Allianz

Parque O Allianz Parque foi palco de um confronto emocionante entre Palmeiras e Coritiba. Em uma partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão conquistou uma vitória tranquila por 3 a 1, diante de sua torcida. Desde o início, o Palmeiras demonstrou superioridade em campo, dominando as ações e impondo seu ritmo de jogo. A equipe comandada por Abel Ferreira mostrou sua força e habilidade, construindo o placar com tranquilidade ao longo dos 90 minutos.

Flamengo Atropela o Vasco no Maracanã em partida de “tirar o fôlego”

O Maracanã foi palco de um clássico carioca eletrizante neste domingo, onde o Flamengo enfrentou o Vasco pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma atuação imponente, o Rubro-Negro conquistou uma vitória avassaladora por 4 a 1, deixando o Gigante da Colina em uma situação ainda mais complicada. Desde o início da partida, ficou evidente a superioridade do Flamengo. Com um toque de

bola envolvente e jogadas bem trabalhadas, a equipe comandada por Sampaoli não deu chances ao Vasco, impondo um ritmo avassalador durante todo o primeiro tempo.