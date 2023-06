Por Heloisa Durand

A quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores foi marcada por resultados decisivos e emoções intensas. Enquanto o Corinthians enfrentou uma eliminação amarga da competição, o Palmeiras conquistou sua vaga antecipada para as oitavas de final. O Flamengo deu um passo importante rumo à classificação, enquanto o Athletico-PR alcançou uma vitória crucial. Com reviravoltas e atuações impressionantes, os times brasileiros mostraram sua força e determinação na busca pelo título continental.



Athletico-PR 1 x 0 Libertad: Gol de Christian no segundo tempo garante

liderança

Em um jogo disputado, o Athletico-PR conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Libertad. O único gol da partida foi marcado por Christian no segundo tempo, garantindo os três pontos para o time brasileiro. Com o resultado, o Athletico-PR se mantém como líder do grupo com 10 pontos, enquanto o Libertad fica em terceiro lugar com 6 pontos.



Foto: José Tramontina/ Athletico-PR

Independiente Del Valle 3 x 0 Corinthians: Corinthians é dominado e fica

fora da Libertadores

O Corinthians enfrentou uma partida difícil contra o Independiente Del Valle e acabou sendo dominado pelo time equatoriano. Com uma atuação abaixo do esperado, o Corinthians foi derrotado por 3 a 0, resultando na sua eliminação da Libertadores. No entanto, o clube ainda tem chances de conquistar uma vaga na Copa Sulamericana. Com 4 pontos, o Corinthians ocupa a terceira posição do grupo. Destaque para os dois gols de Hoyos e o gol de Sornoza, ex-jogador do Corinthians, que contribuíram para a vitória do Independiente Del Valle.

Foto: Getty Images



Palmeiras 4 x 2 Barcelona SC: Palmeiras garante vaga antecipada nas

oitavas de final

Em um jogo eletrizante, o Palmeiras assegurou sua vaga antecipada nas oitavas de final da Libertadores ao vencer o Barcelona SC por 4 a 2. O time brasileiro conseguiu uma virada impressionante após Fydriszewski marcar dois gols para o Barcelona no início da partida. No entanto, o Palmeiras mostrou sua força e reagiu, com os gols de Gustavo Gómez, Piquerez, Artur e Endrick. Rony, do Palmeiras, teve um gol anulado quando o placar ainda estava em 0 a 0. Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 12 pontos e se mantém como líder absoluto do grupo.

Foto: César Greco/ Palmeiras



Flamengo 2 x 1 Racing: Flamengo encaminha classificação para as

oitavas de final

Em um confronto emocionante, o Flamengo derrotou o Racing por 2 a 1 e deu um grande passo em direção à classificação para as oitavas de final da Libertadores. Os gols da equipe carioca foram marcados por Wesley e Victor Hugo, enquanto Matías Rojas, alvo do Corinthians, descontou para o Racing. Com a vitória, o Flamengo chegou aos oito pontos e se aproxima da vaga na próxima fase da competição, reforçando seu status como um dos favoritos ao título.