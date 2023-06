A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promoverá mais uma edição do “Rock no Parque” neste domingo (11/06), das 13 horas às 17h30. O evento é gratuito e ocorrerá no Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, situado na área principal do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A atividade terá a participação do motoclube Insanos MC.

De acordo com o cronograma, o evento contará com a apresentação da banda de heavy metal Haunter, formada no município em 2012. O repertório do grupo consiste em músicas autorais e covers com influência de bandas mundialmente conhecidas como Iron Maiden, Metallica, Blind Guardian, entre outras. Em mais de dez anos de trajetória já foram lançados dois álbuns de estúdio, além de muitos outros singles em plataformas digitais, movimento que garantiu fãs dentro e fora do Brasil.

O parque ainda receberá a banda Hevogan, que vai executar um repertório nostálgico abordando sucessos do rock nacional e internacional dos anos 1980, 1990 e 2000. Atualmente, o conjunto também vem ganhando notoriedade com o desenvolvimento de músicas autorais, sendo que em 2017 lançou o EP “Outra Direção”, contendo nove faixas.

Por fim, ocorrerá a apresentação da banda cover Anthrax Tribute Brasil, que busca realizar apresentações dedicadas em capturar a energia e a essência da banda estadunidense para transportar o público de volta ao auge da era do thrash metal, recriando os momentos icônicos que tornaram o Anthrax um dos grupos mais reverenciados do gênero. O repertório abrange grandes sucessos como “Caught in a Mosh”, “Indians”, “Madhouse” e “Antisocial”.

De acordo com o prefeito em exercício e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto, o evento pretende dar espaço aos artistas locais e, possivelmente, descobrir novos talentos. “Além de proporcionar um dia repleto de diversão para os amantes do rock nacional e internacional, também visamos oportunizar os artistas da nossa região. Certamente essa é uma excelente maneira de encontrar novos talentos. Fico muito contente em saber que uma banda formada em nossa cidade também irá se apresentar, é um chamativo a mais para este evento. Convido a todos para prestigiarem, será um dia extremamente prazeroso”, disse Walmir.