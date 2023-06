A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de Saúde Bucal, vem promovendo desde o início de março visitas regulares às escolas públicas de Suzano com o objetivo de garantir assistência odontológica aos alunos. O trabalho inclui ações de prevenção com orientações sobre escovação e avaliação da condição de cada criança sob esse aspecto. Após as análises, os estudantes com necessidade de tratamento são convidados a procurar, na companhia dos responsáveis, um posto de saúde para realizar acompanhamento.

Do início de março até o final de maio foram realizadas 84 visitas em escolas, garantindo o atendimento a 14.750 alunos. Para este mês, 17 unidades receberão a ação. Em algumas delas, as atividades serão realizadas tanto na parte da manhã quanto no período da tarde, como é o caso da Escola Municipal Toshio Utiyama, no centro, na próxima quarta-feira (14/06); e da Escola Municipal Damásio Ferreira dos Santos, no bairro Vila Sol Nascente, que será promovida um dia depois.

Para que possam ser contemplados todos os alunos da rede municipal até o fim do ano, será mobilizada grande parte da equipe de Saúde Bucal, incluindo auxiliares e dentistas. Esses profissionais promovem as palestras a partir de uma programação estabelecida com diretores e coordenadores das unidades visitadas, executando o levantamento epidemiológico do município de forma a garantir informações que possam favorecer a administração municipal a efetuar ações específicas de cuidados com a saúde bucal.

Como o trabalho também é desenvolvido nas creches, as visitas buscam informações sobre o comportamento dos bebês para entender de que forma os adultos também possam ser instruídos para poder ajudá-los. Neste sentido, tentam ser evitados os maus hábitos que têm relação com a saúde bucal, como o uso excessivo de chupeta, sucção de dedos e utilização inadequada da mamadeira.

A coordenadora da Atenção à Saúde Bucal, Edmara Aparecida Chiasso, afirmou que os trabalhos têm como motivação despertar a importância da prevenção odontológica em cada aluno e em cada família. “Com essa ação, diminuímos a necessidade de tratamento curativo e aumentamos a prevenção clínica, que é sempre é o melhor caminho. A orientação sobre alimentação, higienização bucal e cuidados odontológicos trazem o melhor benefício para o paciente. Afinal, a saúde inicia pela boca”, destacou Edmara.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, ressaltou que esse tipo de acompanhamento, além de focar na saúde dos estudantes, contribui com melhor aproveitamento deles em sala de aula. “Sabemos do nosso compromisso com cada aluno matriculado em uma das unidades municipais de Educação de Suzano. Faz parte do processo de formação a educação sobre os cuidados com a higiene bucal. É um trabalho que ensina, cuida e previne as crianças de problemas futuros. Assim, proporcionamos um melhor desempenho escolar para as crianças. Por isso, esse projeto contempla todos os alunos, começando por aqueles que estão nas creches”, pontuou Bassini.