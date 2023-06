Por Heloisa Durand.



Coritiba e Santos Ficam no 0x0 com Expulsão de Jogador

A décima rodada do Brasileirão trouxe o embate entre Coritiba e Santos, que terminou em um empate sem gols. O destaque da partida foi a expulsão do jogador Camacho, do Santos, o que dificultou a busca pela vitória. No entanto, a partida ocorreu simultaneamente à final da Liga dos Campeões, o que a fez ser ofuscada.

Foto: Ivan Storti / Santos



Corinthians e Cuiabá Empatam em 1×1 com Gol de Ruan Oliveira

O confronto entre Corinthians e Cuiabá também terminou em empate, dessa vez com o placar de 1×1. O destaque ficou para Deyverson, do Cuiabá, que marcou o primeiro gol do jogo. Além disso, Ruan Oliveira, que não entrava em campo há mil jogos, foi o responsável por marcar o gol de empate para o Corinthians. No primeiro tempo, poucas chances foram criadas, e a saída de Renato Augusto deixou os torcedores corinthianos preocupados.

Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians



Palmeiras Vence São Paulo por 2×0 com Falhas de Arboleda

Em um clássico disputado, o Palmeiras saiu vitorioso contra o São Paulo, com um placar de 2×0. Os gols foram marcados por Gabriel Menino e Endrick. Destaca-se também a expulsão de Pablo Maia, do São Paulo. Ambos os gols do Palmeiras tiveram falhas do zagueiro Arboleda, do São Paulo. Apesar da derrota, foi o São Paulo quem criou as melhores chances ao longo da partida.

Foto: Marcos Ribolli



Resumo da Rodada:

Além dos jogos mencionados, outros confrontos agitaram a décima rodada do Brasileirão. Bahia e Cruzeiro empataram em 2×2, Atlético-MG e Bragantino também ficaram no 1×1, Botafogo venceu o Fortaleza por 2×0, América-MG e Athletico-PR empataram em 2×2, Internacional superou o Vasco da Gama por 2×1, Flamengo venceu o Grêmio por 3×0, e Goiás e Fluminense empataram em 2×2. Além dos resultados, destaca-se a pressão vivida pelos técnicos Odair Hellmann, do Santos, e Antônio Carlos Zago, do Coritiba, que enfrentam cobranças devido aos jejuns de vitórias vividos por suas equipes.