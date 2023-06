A cidade de Arujá, localizada na região metropolitana de São Paulo, celebrou neste último fim de semana, dia 10 de junho, a inauguração do Grupo Escoteiro Ya’Guara. Com a proposta de contribuir com a educação integral e com o permanente desenvolvimento dos jovens, complementando o esforço da família, da escola e de outras instituições. O grupo está aberto para jovens a partir dos 6 anos e meio, e oferece atividades educativas, recreativas e de serviço comunitário.

O evento de inauguração foi marcado por uma cerimônia especial, que contou com a presença de autoridades municipais, entre elas o Vereador Vinicius Pateta, que destacou a importância do escotismo na formação dos jovens. “O Grupo Escoteiro Ya’Guara chega em um momento crucial, oferecendo uma alternativa saudável e enriquecedora para nossos jovens. Estou certo de que essa iniciativa trará grandes benefícios para a comunidade“, afirmou o vereador. Durante a cerimônia, os jovens escoteiros também fizeram apresentações e demonstraram algumas das atividades que serão desenvolvidas no grupo, como acampamentos, trilhas e jogos de equipe. Essas atividades visam estimular a cooperação, o trabalho em equipe, o respeito ao próximo e a responsabilidade ambiental.

Para Cecilia Zanquini, uma das líderes do Grupo Escoteiro Ya’Guara, a inauguração representa o início de uma jornada emocionante. “Estamos muito felizes em poder oferecer essa oportunidade única para os jovens de Arujá. Através do escotismo, queremos ajudá-los a desenvolver habilidades para a vida toda, promovendo o senso de cidadania, respeito à natureza e formando líderes responsáveis“, afirmou Cecilia.

O Grupo Escoteiro Ya’Guara já conta com uma equipe capacitada de líderes voluntários, que serão responsáveis por orientar e acompanhar as atividades do grupo. Além disso, eles também pretendem estabelecer parcerias com instituições locais para ampliar as possibilidades de atividades e projetos comunitários. Os interessados em participar do Grupo Escoteiro Ya’Guara podem obter mais informações através do site oficial do grupo ou comparecer às reuniões, que ocorrerão semanalmente na sede do grupo, localizada na Escola Municipal Marisa Aparecida Penseza, Rua Fenacita, 460 – Jardim Fazenda Rincão (ao lado do Parque dos Ipês).

Com a inauguração do Grupo Escoteiro Ya’Guara, Arujá recebe uma nova opção de atividade para a juventude, promovendo valores essenciais e oportunidades de crescimento pessoal. O escotismo é reconhecido mundialmente por sua contribuição na formação de indivíduos responsáveis, engajados e comprometidos com a sociedade, e agora a cidade pode orgulhosamente fazer parte dessa tradição.