A Secretaria de Saúde de Suzano, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica, realizará mais um Dia D de vacinação neste sábado (17/06) para atender a população que ainda precisa complementar o esquema vacinal. Estarão abertos, entre 8 e 16 horas, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Stelina Maria Barbosa, no bairro Miguel Badra; Prefeito Alberto Nunes Martins – CS2, no centro; e Tabamarajoara; assim como as Unidades da Saúde da Família (USFs) Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista; Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim; e Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil.

Os munícipes poderão aproveitar a oportunidade para receber as doses complementares do esquema vacinal referentes a doenças como o novo coronavírus (Covid-19), poliomielite, gripe, sarampo, caxumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, pneumonia, febre amarela e meningite, entre outras. Para receber a imunização será necessária apresentação de documento original com foto e a carteirinha de vacinação.

No primeiro Dia D do ano, ocorrido em 15 de abril, foram administradas 3.011 vacinas contra o vírus Influenza, causador da gripe, e 827 doses contra o novo coronavírus. Na ocasião, a ação foi promovida em 18 unidades fixas de saúde da rede municipal e em outros cinco postos volantes de atendimento ao público.

Também no dia 17, será retomado o trabalho de busca ativa, com visita ao bairro Jardim Colorado. A ação teve sua primeira etapa realizada entre março e maio, quando 1.563 doses foram administradas e 1.121 pessoas vacinadas; no começo de junho, a pasta deu início à segunda fase. A vacinação casa a casa busca garantir prevenção e também verifica se há atrasos de vacinas de outras doenças para registro em documento e posterior acompanhamento pela unidade de saúde de referência.

O coordenador de Vigilância Epidemiológica, José Landim, ressaltou que o Dia D é uma das várias estratégias que vêm sendo adotadas para ampliar a cobertura vacinal em Suzano. “Quando abrimos as unidades aos sábados, os profissionais de saúde estão exclusivamente voltados para a imunização, tornando o processo mais rápido e acolhedor. Neste sentido, nossa expectativa é alta, visto que as pessoas que não conseguem comparecer durante a semana terão a chance de se imunizar”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, destacou que a pasta vem realizando continuamente diferentes ações que facilitam o acesso da população às vacinas. “Todas as iniciativas que estimulam a prevenção são muito benéficas, pois garantem mais possibilidades de aumentarmos a cobertura vacinal em nosso município. Neste sábado, ao mesmo tempo que vamos abrir algumas de nossas unidades de saúde, também estaremos com equipes realizando a vacinação casa a casa. Além do serviço de imunização que é feito nos dias de semana, também está sendo oferecida a oportunidade de imunização nos finais de semana”, reforçou Ishi.